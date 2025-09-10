رعایت دقیق قانون مجلس در توافق جدید با آژانس؛ همکاری ها مثل قبل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پایان سفر به مصر گفت: از قبل یک سفر دوجانبه برای تونس تنظیم شده بود، از طرفی هم مذاکرات ما با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص چارچوب جدید همکاری مدتی بود که با مجوز شورای عالی امنیت ملی شروع شده و به نقطهای رسیده بود که مستلزم یکسری مذاکرات در سطوح بالا بود که متن توافق نهایی شود.
وی ادامه داد: با پیشنهادی که وزیر خارجه مصر ارائه کردند، قرار شد که این جلسه در قاهره باشد. بنابراین سر راه عزیمت به تونس توقفی در قاهره داشتم. یک دور مذاکره بیش از سه ساعته با آقای گروسی داشتیم که در مورد متن به توافق برسیم.
وزیر امور خارجه اظهار کرد: یک دیدار دوجانبه هم البته در کنارش با مصر صورت گرفت که هم با وزیر امور خارجه و هم رئیس جمهور این کشور ملاقات داشتم. روابط ما با مصر واقعاً رو به جلو است و بسیاری از موانع اش برطرف شده است. واقعاً یک درک و فهم بسیار خوبی در روابط وجود دارد. از طرفی مشورتهای منطقهای ما هم در جای خود است و در حال تبادل نظر هستیم.
عراقچی بیان کرد: الان یک بُعد جدید هم شروع شد که با تلاش وزیر خارجه مصر باعث شد این توافق بهتر و سریعتر به دست بیاید که ما از دولت مصر و ایشان تشکر میکنیم.
وزیر امورخارجه با بیان اینکه توافق جدیدی که به دست آمد، در سایه تحولات بعد از حمله آمریکا به تأسیسات هستهای ما ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: ما به عنوان عضو ان پی تی و توافقاتی که با آژانس داشتهایم همیشه همکاریهایی با آژانس داشتیم و برنامه ما نیز صلح آمیز و تحت نظارت آژانس بوده است.
عراقچی گفت: اما بعد از حمله شرایط شرایط جدیدی ایجاد شده در گفتگوهایی که با آژانس داشتیم، تاکید کردیم که در شرایط جدید نیاز به همکاری جدید داریم و همکاری نمیتواند مثل قبل باشد و حتماً باید چارچوب جدید برای همکاریها ایجاد شود. نهایتاً آژانس این را قبول کرد و ما وارد مذاکرات سدیم و این توافق به دست آمد.
همکاری ایران و آژانس مثل قبل نیست
وی افزود: همانطور که عرض کردم چه شروع مذاکره چه بندهایی که باید نظر ما را تأمین کند، در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شده بود.
وزیر امورخارجه ادامه داد: مهمترین مشخصه سندی که بین ما تصویب شد این است که شرایط جدیدی ایجاد شده و همکاری ایران و آژانس مثل قبل نیست و باید در شکل جدیدی صورت بگیرد و نگرانیهای امنیتی ایران را به عنوان نگرانی مشروع پذیرفته و اینکه این نگرانیها باید مورد توجه واقع شود.
چارچوب جدید همکاری با آژانس دقیقاً منطبق با قانون مجلس شورای اسلامی است
عراقچی گفت: در این توافق صراحتاً قانون مجلس شورای اسلامی پذیرفته شده که در چارچوب این قانون باید عمل کنیم. و مسیری که قانون مجلس تعیین کرده یعنی اینکه همه چیز باید توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب شود، نیز در این سند به رسمیت شناخته شده و اینکه ایران از آن مسیر همکاریهای خود را هماهنگ میکند.
وزیر امورخارجه تصریح کرد: بنابراین میتوانم عرض کنم چارچوب جدید دقیقاً منطبق با قانون مجلس شورای اسلامی است و در مسیری که قانون مجلس تعیین کرده حرکت میکند. به نگرانی امنیتی ایران توجه کرده و حقوق ایران را به رسمیت شناخته و شکل جدیدی از همکاری با آژانس را تعریف میکند.
وی افزود: این تمام خواستههایی بود که ما از این توافق داشتیم و در این توافق هم آمده است.
توافق با آژانس هیچ دسترسی به آنها نمیدهد
عراقچی اظهار کرد: باید تاکید کنم بر اساس این توافق هیچ دسترسی به بازرسان آژانس الان داده نمیشود. مگر در بحث نیروگاه بوشهر به خاطر تعویض سوخت این نیروگاه. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی این دسترسی داده شده بود و الان جریان دارد.
وی گفت: نفس این توافق هیچ دسترسی ایجاد نمیکند. براساس گزارشهایی که ایران بعداً خواهد داد نوع دسترسیها باید در زمان خودش مورد مذاکره قرار بگیرد.
وزیر امور خارجه یادآور شد: در مورد شکل و نوع دسترسیهای آژانس در این توافق هیچ صحبتی نشده است و به بعد از ارائه گزارش ایران در مذاکرات جداگانه ای که در آینده صورت میگیرد، موکول شده است.
عراقچی گفت: در مجموع فکر میکنم گام جدیدی در مسیر درست برداشته شده است. بهانه جوییها را کامل از بین میبرد. کسانی که دنبال بهانه بودند که برای مقاصد خودشان سواستفاده کنند، این توافق آنها را خلع سلاح میکند.
نظر شما