نجفی: اقدام سه کشور اروپایی فضای گفتگوی سازنده را محدود کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در وین در نشست شورای حکام آژانس خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای برجام در سال ۲۰۱۶، ایالات متحده و سه کشور اروپایی نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه با اقدامات و اهمالهای مکرر، روند عادیسازی روابط تجاری و اقتصادی ایران را مختل ساختند.
نجفی با اشاره به گزارشهای متوالی آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: ایران بالاترین سطح همکاری و دسترسی را به آژانس اعطا کرده است؛ موضوعی که در ۱۵ گزارش پیاپی مدیرکل، و همینطور گزارش اخیر، بهصراحت مورد تأیید قرار گرفته است.
رضا نجفی افزود: تعلیق فعالیتهای بازرسی و راستیآزمایی در ایران نه بهدلیل اقدامات ایران، بلکه بهواسطه حملات غیرقانونی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان رخ داده و آژانس خود به دلیل ملاحظات امنیتی، بازرسانش را خارج کرده است.
سفیر و نماینده دائم ایران تأکید کرد: ریشه بحران کنونی در برجام، خروج یکجانبه آمریکا و نقض تعهدات مکرر سه کشور اروپایی است. وی یادآور شد که این کشورها با سوءاستفاده از سازورکار موسوم به «اسنپبک» در تلاشند تصویری وارونه از واقعیت ارائه دهند. او تصریح کرد: هرگونه اقدام سه دولت اروپایی ذیل سازوکار حل اختلافات قطعنامه ۲۲۳۱ از منظر حقوقی بیاعتبار است و این قطعنامه باید طبق جدول زمانی تعیینشده در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یابد.
نجفی همچنین رویکرد اتحادیه اروپایی بهعنوان هماهنگکننده کمیسیون مشترک برجام را مغایر با وظیفه بیطرفی دانست و به اظهارات مقامات اتحادیه اروپایی و سه کشور اروپایی که آشکارا اصول و روح برجام را زیر سوال بردهاند، اشاره کرد. او افزود: چنین مواضعی نه تنها نقض جدی تعهدات است، بلکه این کشورها را از جایگاه مشارکتکنندگان معتبر در برجام ساقط میکند.
به گفته وی، اقدامات و اظهارات سران اروپایی نشان میدهد که اولویت آنها نه دیپلماسی، بلکه فشار و تهدید میباشد.
سفیر و نماینده دائم ایران در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده تعامل سازنده است و تنها راه رسیدن به توافق عبارت است از: ارائه تضمینهای عینی، قابل راستیآزمایی و قوی برای لغو کامل و مؤثر تحریمها. وی تأکید کرد: هدف از هر توافقی، عادیسازی روابط تجاری، مالی و اقتصادی ایران، تضمین امنیت تأسیسات و دانشمندان هستهای و در عین حال بهرسمیتشناختهشدن حق حاکمیتی ایران در غنیسازی اورانیوم در خاک خود است.
