۳۹۷ واحد خون در سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) در اصفهان اهدا شد

کیان دهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تبریک سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) گفت: ۴۶۳ نفر از اهداکنندگان خون در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور مصادف با سالروز ولادت پیامیر اکرم (ص) و امام ششم شیعیان به مراکز اهدای خون استان مراجعه که از این تعداد ۳۹۷ نفر موفق به اهدای خون شدند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اضافه کرد: ذخیره خون استان اصفهان در زمان حال؛ ۲۱۶۹ واحد معادل پنج و سه دهم (۵/۳) روز است که حداقل استاندارد ذخیره خون به روز، ۸ روز می‌باشد و مردم عزیز با مراجعه به یکی از ۱۱ مرکز اهدای خون استان، یاریگر بیماران در مراکز درمانی استان اصفهان باشند.