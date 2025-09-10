  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

۳۹۷ واحد خون در سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) در اصفهان اهدا شد

اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از اهدای ۳۹۷ واحد خون در سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) در اصفهان خبر داد.

کیان دهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تبریک سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) گفت: ۴۶۳ نفر از اهداکنندگان خون در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور مصادف با سالروز ولادت پیامیر اکرم (ص) و امام ششم شیعیان به مراکز اهدای خون استان مراجعه که از این تعداد ۳۹۷ نفر موفق به اهدای خون شدند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اضافه کرد: ذخیره خون استان اصفهان در زمان حال؛ ۲۱۶۹ واحد معادل پنج و سه دهم (۵/۳) روز است که حداقل استاندارد ذخیره خون به روز، ۸ روز می‌باشد و مردم عزیز با مراجعه به یکی از ۱۱ مرکز اهدای خون استان، یاریگر بیماران در مراکز درمانی استان اصفهان باشند.

