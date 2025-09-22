به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: اقدامات غرب پایه‌های روابط سازنده بین قدرت‌های هسته‌ای را تضعیف کرده است. غرب به دنبال تضعیف برابری جهانی و دستیابی به برتری مطلق است.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: وضعیت ثبات راهبردی همچنان رو به وخامت است. ما بارها به غرب هشدار داده‌ایم، اما ابتکارات ما پاسخ روشنی دریافت نکرده است. رد کامل پیمان «استارت نو» اقدامی اشتباه خواهد بود.

ولادیمیر پوتین در این باره اضافه کرد: روسیه آماده است تا به هرگونه تهدید راهبردی نه با کلمات، بلکه با اقدامات فنی نظامی پاسخ دهد. روسیه آماده است تا یک سال کامل پس از انقضای توافقنامه استارت نو به مفاد آن پایبند باشد. ما علاقه‌ای به مسابقه تسلیحاتی نداریم.