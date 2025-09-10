اراک میزبان جشن معنوی گرامیداشت میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم، حسن آسلی به عنوان سخنران حضور خواهد داشت و برنامه با نوای مداحان برجسته حاج محمود قاسمی، حاج علی گودرزی و حاج ایوب رستگار و اجرای کربلایی یحیی خسروی همراه خواهد بود.

همچنین گروه سرود مصباح الهدی بخش دیگری از برنامه‌های این مراسم را اجرا خواهد کرد.

این مراسم شامگاه چهارشنبه ۱۹ مهرماه، رأس ساعت ۲۱ در مصلی بیت‌المقدس اراک آغاز خواهد شد.

این جشن علاوه بر جنبه معنوی، فرصتی برای ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و انس بیشتر شهروندان با سیره نبوی فراهم می‌کند و با برنامه‌های متنوع مداحی و سرود، لحظاتی معنوی و خاطره‌انگیز برای شرکت‌کنندگان رقم خواهد زد.