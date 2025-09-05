هفته وحدت پیام همدلی برای جهان اسلام است

‌خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ فاطمه جعفری- هفته وحدت فرصتی است تا مسلمانان بار دیگر به جای تمرکز بر اختلافات مذهبی، بر مشترکات اعتقادی و انسانی خود تأکید کنند و این هفته نه تنها یک مناسبت تقویمی، بلکه نمادی از مسئولیت مشترک جهان اسلام در برابر بحران‌های بزرگ است.

در شرایطی که دشمنان تلاش دارند با ایجاد تفرقه، امت اسلامی را تضعیف کنند، تقویت روحیه برادری و همبستگی بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد

همزمان با آغاز هفته وحدت، بار دیگر اهمیت انسجام و یکپارچگی میان مسلمانان جهان در کانون توجه ویژه‌ای قرار گرفته است، این هفته که به فاصله میان دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول اختصاص دارد، از همان سال‌های نخست انقلاب اسلامی به ابتکار امام خمینی (ره) به نام وحدت نامگذاری شد تا نمادی از وحدت میان مذاهب اسلامی باشد.

رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر ضرورت عمل به این مفهوم تأکید کرده و وحدت را راهکار اساسی برای عبور از بحران‌های بزرگ امت اسلامی دانسته‌اند و طبق بیانات ایشان مشکلاتی همچون جنگ یمن، اشغالگری در فلسطین و درگیری‌های گسترده در کشورهای اسلامی، تنها از مسیر اتحاد مسلمانان قابل حل است.

وضعیت کنونی جهان اسلام، نشان‌دهنده ضرورت بیش از پیش وحدت جهانی است و در شرایطی که اشغالگری جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی و استکبار جهانی، صدها هزار کشته و مجروح و میلیون‌ها آواره به جا گذاشته است و از سوی دیگر، نادیده گرفتن مسئله فلسطین توسط برخی دولت‌ها و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، به تعبیر رهبر انقلاب، «دهن‌کجی به امت اسلامی» است، این ضرورت دو چندان می‌شود و همانگونه که بارها تاکید شده این حوادث کوچک نیستند؛ بلکه زخم‌هایی عمیق بر پیکره دنیای اسلام محسوب می‌شوند.

کارشناسان سیاسی نیز معتقدند که دشمنان اسلام همواره با دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی، تلاش کرده‌اند وحدت امت اسلامی را خدشه‌دار کنند، اما تجربه نشان داده است که هرگاه مسلمانان در کنار یکدیگر ایستاده‌اند، نقشه‌های قدرت‌های سلطه‌گر ناکام مانده است.

با وجود گذشت بیش از چهار دهه از نامگذاری هفته وحدت، همچنان این پرسش جدی وجود دارد که تا چه حد این مفهوم در عمل تحقق یافته است و رهبر انقلاب نیز تاکید کرده‌اند که «اسم‌گذاری کافی نیست؛ عمل باید بکنیم» و به باور ایشان، وحدت صرفاً یک شعار سیاسی یا مذهبی نیست، بلکه وظیفه‌ای شرعی، اخلاقی و اجتماعی برای همه مسلمانان است.

امروز امت اسلامی نیازمند تصمیمات عملی در مسیر همگرایی، از توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی گرفته تا ایستادگی مشترک در برابر اشغالگران و متجاوزان است، تنها با چنین گام‌های واقعی است که می‌توان از ظرفیت هفته وحدت بهره گرفت و آینده‌ای امن‌تر برای ملت‌های مسلمان رقم زد.

