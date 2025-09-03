حضور ۳۰۰ دانشجوی پزشکی همزمان در یک کلاس؛ عدم حضور و غیاب

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به چالش‌های جدی در آموزش پزشکی کشور از فشار شدید بر دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: امروز آموزش پزشکی ما روزهای بسیار سختی را پشت سر می‌گذارد، چرا که دانشجویان پزشکی ما نمی‌توانند به راحتی وارد کلاس‌ها شوند. فضا وجود ندارد و در اکثر دانشگاه‌های ما حضور و غیاب انجام نمی‌شود. این مسئله فشار بسیار زیادی به دانشگاه‌های علوم پزشکی وارد کرده که باید به هر حال به نوعی مدیریت شود. عدم حضور و غیاب دانشجوی پزشکی یعنی کاهش کیفیت پزشکی ما در آینده.

وی با اشاره به مصوبه موجود برای جذب دانشجوی پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران افزود: طبق مصوبه باید ابزار و امکانات لازم برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های ایران فراهم می‌شد، اما اکنون با شرایطی مواجه هستیم که به عنوان مثال در یک کلاس ۱۰۰ نفره، ۳۰۰ دانشجو پذیرفته شده‌اند. چنین ظرفیتی اصلاً امکان‌پذیر نیست و باید بودجه‌های زیرساختی فراهم شود یا برنامه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه ارائه شود.

حسینی هشدار داد: امروز کیفیت آموزش پزشک عمومی ما به شدت خراب شده است، زیرا تعداد زیادی دانشجو به دانشگاه‌ها تحمیل شده‌اند در حالی که ظرفیت و کشش لازم وجود ندارد. نه کلاس داریم، نه خوابگاه، نه مرکز آزمون، نه یونیک دندانپزشکی و نه وسایل کار دانشجو. این دانشجویان زمانی که به مرحله بالین برسند، تخت‌های آموزشی ما کشش لازم را ندارند و این مسئله به طور جدی آینده نظام سلامت را تهدید می‌کند.

وی درباره ظرفیت تعهدی‌ها هم گفت: در خصوص ظرفیت تعهدی‌ها بیانیه و نامه کامل در این خصوص ارائه می‌شود.