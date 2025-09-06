هزینه تربیت یک دانشجوی پزشکی ۲۰۰ میلیون تومان در سال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل قیداری در نشست صمیمانه با خبرنگاران که امروز شنبه ۱۵ شهریورماه در دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با تاکید بر اهمیت نگاه منصفانه و شفاف به مقوله آموزش عالی به ویژه در رشتههای پرهزینهای چون پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، اظهار کرد: جامعه و افکار عمومی باید در جریان هزینههای واقعی تربیت یک دانشجوی نخبه در این حوزهها قرار گیرند تا هرگونه تصمیمگیری در مورد شهریهها، مبتنی بر واقعیتها و به دور از هرگونه بزرگنمایی یا سوءتفاهم باشد.
قیداری با اشاره به اینکه نباید در اطلاعرسانی دچار بزرگنمایی شویم و باید همواره بیطرفی را حفظ کنیم، افزود: بر خلاف تصور برخی، آموزش پزشکی یک فرایند بسیار پیچیده و پرهزینه است. هر دانشجوی پزشکی سالانه هزینههای قابل توجهی را به دانشگاه تحمیل میکند که شامل دستمزد اساتید برجسته، هزینههای نگهداری و بهروزرسانی آزمایشگاههای مجهز، فضای فیزیکی استاندارد، و تجهیزات پیشرفته میشود.
وی با اشاره به برآورد انجام شده در مورد هزینههای یکساله دانشجویان گفت: هزینه یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ۲۰۰ میلیون تومان در سال است. اخیراً در هیئت رئیسه دانشگاه، مصوبهای در خصوص بازنگری در شهریههای دانشجویان شهریهپرداز رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی داشتیم. نکته جالب توجه این است که حتی با این بازنگری، شهریههای ما هنوز به مراتب کمتر از شهریههایی است که برخی مدارس غیرانتفاعی سطح شهر تهران برای مقطع دبیرستان از والدین دریافت میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: در حال حاضر، شاهد دریافت شهریههایی در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان به عنوان شهریه روتین در دبیرستانهای تهران هستیم، که در بسیاری موارد هزینههای اضافی برای برنامههای فوقبرنامه یا کلاسهای روزهای جمعه نیز به آن افزوده میشود و ممکن است مجموعاً به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان در سال نیز برسد.
وی تصریح کرد: هدف ما از طرح این موضوع، نه ایجاد ناامیدی در میان خانوادهها و دانشجویان، بلکه شفافسازی و مقایسه با واقعیتهای موجود در جامعه است. ما معتقدیم خبرنگاران و رسانهها نقش حیاتی در داوری منصفانه بین مردم و مسئولین دارند و باید با بیانی بیطرفانه و واقعبینانه، اطلاعات را به جامعه منتقل کنند.
قیداری خاطرنشان کرد: ما باید با رویکردی مسئولانه و امیدوارانه، به دنبال راهحلها باشیم و با شفافیت، واقعیتها را برای تصمیمگیری بهتر به اشتراک بگذاریم.
وی همچنین در مورد افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی گفت: خیلی مدبرانهتر و با تدبیر بیشتری باید به این موضوع توجه کرد. اگر در دانشکده یا بیمارستان تخت نداشته باشیم، یا برای دانشجوی دندانپزشکی یونیت نداشته باشیم و فقط دانشجو پذیرش کنیم، نتیجه خوبی نخواهد داشت. یعنی شما مدرکی به دست فرد میدهید ولی کیفیت لازم را ندارد.
بسیاری از پزشکان در حوزه پزشکی فعالیت نمی کنند
وی افزود: اعتقاد من این است که کشور نیاز به تربیت نیرو دارد، اما مهمتر از آن استفاده از نیروهای موجود است که باید برای آن برنامهریزی شود. ما در حال حاضر پزشک زیاد داریم، اما بسیاری از آنها در حوزه پزشکی فعالیت نمیکنند و در واقع در زمینه شبهپزشکی کار میکنند. باید راهکار پیدا کنیم تا این افراد را وارد فیلد پزشکی کنیم، نه اینکه صرفاً تولید نیرو را بالا ببریم و کیفیت را پایین بیاوریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه مشکل مردم از راه تربیت پزشک با کیفیت پایین حل نمیشود، گفت: چنین پزشکی درمانگر واقعی نخواهد بود.
وی در خصوص اصلاحات تعهدات پزشکی گفت: تعهدات مدت زمان محدودی است. همین موضوعی که در مورد افزایش ظرفیت مطرح شد، به تعهدات نیز برمیگردد. مثلاً اگر دانشگاه شهید بهشتی نیرو تربیت کند اما آن نیرو ماندگاری نداشته باشد، فایدهای ندارد. مثل ظرفی است که کف آن سوراخ است؛ شما باید سوراخ را درست کنید، نه اینکه فقط آب بیشتری در آن بریزید.
امسال در رشته پزشکی بالای ۶۰۰ نفر دانشجو پذیرش میکنیم
قیداری در مورد پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال جاری گفت: امسال در رشته پزشکی بالای ۶۰۰ نفر دانشجو پذیرش میکنیم. سالانه ۲۰ درصد پذیرش افزایش داشته است و واقعیت این است که ما ظرفیت آن را نداریم. الان برای این دانشجویان که در مرحله پایه هستند، امکانات نداریم و در مرحله بالین و بیمارستان مشکلات بیشتر میشود.
وی در مورد اصلاحاتی که در مورد تعهدات قرار است در دفترچه سنجش ایجاد شود گفت: اطلاعی در مورد این موضوع ندارم و وزارت بهداشت این اقدامات را انجام میدهد ولی به اعتقاد من؛ افزایش ظرفیت بدون توجه به زیرساخت، مشکل را حل نخواهد کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد افزایش شهریه دانشجویان گفت: این افزایش شهریه جدید شامل دانشجوهای قدیمی یعنی کسانی که قبلاً وارد دانشگاه شدهاند، نمیشود. به طور کل شهریه دانشجویان هر سال ۳۵ درصد افزایش مییابد، امسال هم همین است. هرچند اعتقاد دارم این رقم بسیار کم است، اما تابع آن بودیم.
وی افزود: برای دانشجویان جدید اما ارقام جدیدی اعلام کردیم که جزئیات آن اعلام خواهد شد.
