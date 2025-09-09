«وحدت امت احمد(ص)»؛ جشنی برای همبستگی و گامی به سوی پیروزی اسلام

حجت الاسلام و المسلمین احمد چوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت «وحدت اسلامی» گفت: میلاد حضرت رسول اکرم (ص) در دو تاریخ روایت شده است؛ دوازدهم ربیع‌الاول طبق نقل مشهور اهل سنت و هفدهم ربیع‌الاول طبق قول معروف در میان شیعیان. همین اختلاف روایی، بستری شد برای ایجاد همگرایی و با ابتکار امام خمینی (ره)، فاصله میان این دو تاریخ به عنوان «هفته وحدت» نامگذاری گردید؛ تدبیری حکیمانه که نشان داد امت اسلامی می‌تواند اختلاف ظاهری را به فرصتی برای همدلی تبدیل کند.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگر، جهان اسلام نیازمند این وحدت است؛ چرا که دشمنی مشترک و سازمان یافته در برابر امت اسلامی صف آرایی کرده است. استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل، با همه توان خود در پی تفرقه افکنی هستند و تأسف بار است که بیش از یک میلیارد مسلمان در برابر چند میلیون صهیونیست گرفتار تفرقه و انفعال شده اند. این وضعیت نتیجه‌ای جز تضعیف امت اسلامی ندارد. قرآن کریم در سوره حجرات تأکید می‌کند که مؤمنان برادر یکدیگرند و اگر نزاعی میان آنان رخ دهد، وظیفه امت اسلامی ایجاد صلح و بازگرداندن وحدت است.

مدیر مؤسسه حوزوی امام حسین (ع) شیراز افزود: پیامبر اکرم (ص) در آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، میان دو قبیله اوس و خزرج که سال‌ها با یکدیگر در ستیز بودند عقد اخوت برقرار کرد و این پیوند برادری، زمینه پیروزی اسلام بر دشمنان را فراهم آورد. در نقطه مقابل، درگیری‌های تاریخی نظیر نزاع‌های حیدری و نعمتی در ایران، جز خسارت و سوءاستفاده دشمن نتیجه‌های نداشت.

حجت الاسلام چوگانی گفت: امروز وحدت نباید تنها در حد شعار باقی بماند، بلکه باید به اقدام عملی تبدیل شود. لازم است علما و بزرگان شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر بنشینند و امت اسلامی را از دام تفرقه برهانند. در سیره اهل بیت (ع) نیز مشاهده می‌کنیم که امام صادق (ع) برای ایجاد صلح میان دو مؤمن هزینه می‌کرد؛ اقدامی که نشان دهنده ارزش فوق‌العاده وحدت در نگاه معصومین (ع) است.

وی همچنین با اشاره به تجربه دفاع مقدس ادامه داد: وحدت رمز پیروزی ملت ایران بود و رزمندگان ما با تکیه بر همین روحیه توانستند در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان تصریح کرد: نخستین اقدام امام زمان (عج) در هنگام ظهور، ایجاد اخوت و برادری میان مسلمانان خواهد بود؛ چراکه ایشان امام همه مسلمانان و بلکه امام همه بشریت هستند. حرکت در مسیر ظهور، جز با تقویت وحدت اسلامی ممکن نیست. هر کس به اختلافات دامن بزند، عملاً آب به آسیاب دشمن ریخته است. بنابراین هفته وحدت فرصتی است تا با کنار گذاشتن اختلافات جزئی، امت اسلامی به یکپارچگی واقعی دست یابد و وعده الهی درباره پیروزی نهایی محقق گردد.