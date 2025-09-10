  1. استانها
  2. فارس
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

آغاز «میهمانی امت احمد(ص)» در شیراز

آغاز «میهمانی امت احمد(ص)» در شیراز

شیراز- مهمانی خانوادگی «میهمانی امت احمد(ص)» در شیراز آغاز شد.

دریافت 14 MB
کد خبر 6585820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها