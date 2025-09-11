آنالیز خوبی از تیم آلومینیوم داریم

دراگان اسکوچیچ در نشست خبری قبل از بازی تیمهای تراکتور و آلومینیوم اراک افزود: سعی کردیم در فصل نقل و انتقالاتی از بازیکنانی بهره ببریم که اواخر عمر فوتبالیشان نباشد تا بتوانیم سالها از کیفیت بازی آنها استفاده کنیم.
فیلم؛ مهدی آب بسته
تبریز- دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور با اشاره به اینکه همه بازیکنان مان را در اختیار داریم، گفت: آنالیز خوبی از تیم حریف داریم و بازیکنان در شرایط خوبی هستند.
