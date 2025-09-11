اعتراف اسکوچیچ به پذیرش افت تراکتور پس از قهرمانی در سوپرجام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در لیگ برتر فصل جاری کشور از دو بازی ابتدایی خود صاحب یک باخت مقابل استقلال و تساوی برابر مس رفسنجان شد تا انتقادها از عملکرد فنی این تیم توسط هواداران پرشور تراکتور آغاز شود.

دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از دیدار با آلومینیوم اراک اظهار داشت: من از بازیکنان راضی هستم و انتظار بازی بهتری داریم اما من هم از امتیازات دو هفته اول راضی نبودم. نقاط ضعف ما دیده شد، اما نقاط قوت هم داشتیم. هفته گذشته موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم که اگر یکی از آن‌ها به گل تبدیل می‌شد، شرایط متفاوت بود. در ایران نتیجه‌گرایی حاکم است؛ اگر یک توپ گل می‌شد، اکنون این بحث‌ها مطرح نبود. با این حال نگران تیم نیستم.

وی در خصوص جذب «مارکو یوهانسون» دروازه‌بان سوئدی تراکتور، گفت: قطعاً دلیل جذب این بازیکن این است که فکر می‌کنیم می‌تواند به ما کمک کند. گزینه‌های مختلفی داشتیم، اما برخی دروازه‌بانان به دلیل مشکلات خانوادگی یا نداشتن تمایل به حضور در ایران نیامدند و برخی دیگر مشکلات فنی داشتند. مارکو در آلمان بازی کرده، عضو باشگاه هامبورگ بوده و به تیم‌های مختلف آلمانی قرض داده شده است. البته من پیشگو نیستم، اما انتظار زیادی از او دارم و می‌دانم تلاش خواهد کرد.

سرمربی تراکتور در پایان یادآور شد: سال گذشته تیم‌هایی بودند که تا پنج بار بازیکنان خارجی خود را تغییر دادند. ما در این مسیر دقت بیشتری داشتیم.