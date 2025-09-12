https://mehrnews.com/x38ZwD ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶ کد خبر 6587149 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶ حضور بانوان در ورزشگاه سردار سلیمانی بنیان دیزل تبریز تبریز- بانوان هوادار تیم تراکتور با حضور در ورزشگاه سردار سلیمانی بنیان دیزل تبریز به تشویق تیم محبوب خود پرداختند. دریافت 10 MB کد خبر 6587149 کپی شد مطالب مرتبط دستگاه پرتو ایکس در ورودی ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز نصب شد ترکیب تراکتور مقابل آلومینیوم اعلام شد آنالیز خوبی از تیم آلومینیوم داریم بلیتفروشی اینترنتی دیدار تراکتور و آلومینیوم اراک آغاز شد برچسبها تبریز تیمفوتبال تراکتور آلومینیوم اراک لیگ برتر فوتبال ایران
