  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

حضور بانوان در ورزشگاه سردار سلیمانی بنیان دیزل تبریز

تبریز- بانوان هوادار تیم تراکتور با حضور در ورزشگاه سردار سلیمانی بنیان دیزل تبریز به تشویق تیم محبوب خود پرداختند.

