  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

شیخ نعیم قاسم: فلسطین مهم‌ترین آرمان وحدت بخش اسلام است

شیخ نعیم قاسم: فلسطین مهم‌ترین آرمان وحدت بخش اسلام است

دبیرکل حزب الله لبنان در سخنان خود به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اکرم اسلام و هفته وحدت تاکید کرد که موضوع فلسطین مهم‌ترین آرمان وحدت بخش امت اسلام است.

به گزارش مهر به نقل از المیادین، سخنرانی شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان آغاز شد. این سخنرانی به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اکرم اسلام و هفته وحدت برگزار می‌شود.

شیخ نعیم قاسم در این سخنرانی تصریح کرد که موضوع فلسطین مهم‌ترین آرمانی است که وحدت امت اسلام را نشان می‌دهد. وی ابراز داشت که کمک به آرمان فلسطین بالاترین درجه از نشانه‌های نمایش وحدت اسلامی است و ما در کنار فلسطین حضور داشتیم و برای آن جانفشانی کردیم.

قاسم خاطرنشان کرد: ما باید در کنار مردم غزه و کرانه باختری و در برابر تجاوزهای جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار بگیریم.

وی با اشاره به اینکه ملت فلسطین با وجود تمامی سختی‌ها پایدار و مقاوم هستند، تصریح کرد که عملیات راموت در نزدیکی قدس عملیاتی شجاعانه بود و ثابت کرد که ملت فلسطین اراده زندگی و مقاومت را دارد.

دبیرکل حزب الله لبنان تجاوز اشغالگران صهیونیست به قطر برای ترور رهبران جنبش حماس در این کشور را تجاوزی خطرناک و محکوم دانست که به هیچ وجه سکوت در برابر آن جایز نیست.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به اینکه در برابر این تجاوز در کنار قطر قرار دارد، تاکید کرد که این تنها یک حمله استثنایی نبود، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از پروژه «اسرائیل بزرگ» بود.

کد خبر 6585854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها