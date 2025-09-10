به گزارش مهر به نقل از المیادین، سخنرانی شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان آغاز شد. این سخنرانی به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اکرم اسلام و هفته وحدت برگزار می‌شود.

شیخ نعیم قاسم در این سخنرانی تصریح کرد که موضوع فلسطین مهم‌ترین آرمانی است که وحدت امت اسلام را نشان می‌دهد. وی ابراز داشت که کمک به آرمان فلسطین بالاترین درجه از نشانه‌های نمایش وحدت اسلامی است و ما در کنار فلسطین حضور داشتیم و برای آن جانفشانی کردیم.

قاسم خاطرنشان کرد: ما باید در کنار مردم غزه و کرانه باختری و در برابر تجاوزهای جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار بگیریم.

وی با اشاره به اینکه ملت فلسطین با وجود تمامی سختی‌ها پایدار و مقاوم هستند، تصریح کرد که عملیات راموت در نزدیکی قدس عملیاتی شجاعانه بود و ثابت کرد که ملت فلسطین اراده زندگی و مقاومت را دارد.

دبیرکل حزب الله لبنان تجاوز اشغالگران صهیونیست به قطر برای ترور رهبران جنبش حماس در این کشور را تجاوزی خطرناک و محکوم دانست که به هیچ وجه سکوت در برابر آن جایز نیست.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به اینکه در برابر این تجاوز در کنار قطر قرار دارد، تاکید کرد که این تنها یک حمله استثنایی نبود، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از پروژه «اسرائیل بزرگ» بود.