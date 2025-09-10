به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در اظهاراتی پس از حمله رژیم صهیونیستی به خاک این کشور تاکید کرد که تجاوز وحشیانه صهیونیست‌ها به کشور یمن شکست خورده است.

وی ادامه داد که صهیونیست‌ها کاملاً آماده باشند؛ چرا که واکنش یمن قطعاً انجام خواهد شد.

المشاط ابراز داشت: صهیونیست‌ها فرصت بزرگ‌تری به ما دادند تا بتوانیم با تمام قدرتی که در اختیار داریم به آنها پاسخ دهیم.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساعتی پیش برخی مراکز دولتی و رسانه‌ای و زیرساخت‌های غیرنظامی یمن را هدف حملات خود قرار دادند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی یمن در این عملیات با شلیک موشک‌های زمین به هوا تعدادی از جنگنده‌های رژیم صهیونیستی را مجبور به فرار کرده است.