۱۲۷ شهید و زخمی در حملات ارتش صهیونیستی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیره دکتر انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در حمله امروز رژیم صهیونیستی به استانهای صنعا و جوف دست کم ۹ نفر به شهادت رسیده و ۱۱۸ تن دیگر زخمی شدند.
آژانس رسانهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حملات اخیر این رژیم به یمن دست کم ۱۰ جنگنده مشارکت داشتند و بیش از ۳۰ موشک را به مناطق مختلف یمن شلیک کرده اند.
این حملات شامل استان صنعا و جوف بوده و همچنین یکی از ساختمانهای بانک مرکزی و ثبت احوال را در شهر الحزم مورد اصابت قرار داده و باعث شهادت تعدادی از غیرنظامیان شده است.
جنگندههای رژیم صهیونیستی ساعتی پیش برخی مراکز دولتی و رسانهای و زیرساختهای غیرنظامی یمن را در استانهای صنعا و الجوف هدف حملات خود قرار دادند.
یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی یمن در این عملیات با شلیک موشکهای زمین به هوا تعدادی از جنگندههای رژیم صهیونیستی را مجبور به فرار کرده است.
