حماس حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس امروز طی بیانیه‌ای تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه خود با شدیدترین عبارات، تجاوز وحشیانه صهیونیست‌ها به سرزمین یمن را که با هدف قرار دادن استان‌های صنعا و الجوف، تلفات جانی و زخمی‌هایی را در میان غیر نظامیان بی‌گناه به دنبال داشت، محکوم می‌کند.

حماس اعلام کرد که این اقدام، نقض فاحش قوانین بین‌المللی، تعرض به حاکمیت یمن و ادامه بی‌بندوباری روزافزون صهیونیستی در منطقه است.

این بیانیه ضمن ابراز همبستگی کامل با برادران یمنی خود، بر عزم راسخ مردم یمن، نیروهای مسلح آن و برادران در جنبش انصار الله در ادامه مسیر حمایت از مردم فلسطین در نوار غزه، به ویژه در شرایط تشدید کارزار نسل‌کشی وحشیانه علیه آنان، تأکید کرد.

این جنبش از کشورهای عربی و اسلامی، جامعه بین‌المللی و نهادهای آن دعوت کرد تا مسئولیت‌های خود را در مهار یاغی گری دشمن صهیونیستی و سرکردگان جنایتکار و جنگ‌افروز آن انجام داده و فوراً برای توقف تجاوز وحشیانه علیه مردم فلسطین و تهدیدات مستمر آن علیه امنیت و ثبات منطقه و ملت‌های آن اقدام کنند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساعتی پیش برخی مراکز دولتی و رسانه‌ای و زیرساخت‌های غیرنظامی یمن را در استان‌های صنعا و الجوف هدف حملات خود قرار دادند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی یمن در این عملیات با شلیک موشک‌های زمین به هوا تعدادی از جنگنده‌های رژیم صهیونیستی را مجبور به فرار کرده است.