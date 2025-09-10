  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

پیام تبریک بقایی به مناسبت میلاد پیامبر اسلام(ص)

پیام تبریک بقایی به مناسبت میلاد پیامبر اسلام(ص)

سخنگوی وزارت امور خارجه میلاد باسعادت پیامبر رحمت (ص) را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر رحمت (ص) نوشت: ‬ ‏میلاد ‎حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام را گرامی می‌داریم که رسالتش تبلور رحمت، و پیام‌آور عدالت و خرد و مهر بود. با او، حقیقت دین با اخلاق معنا یافت و رسالت آسمانی‌اش با دعوت به صلح، انصاف و تکریم انسان تجلی پیدا کرد. اسوه نیکویی که چراغ راه بشریت است در تحقق معنا و عدالت.

شمس و قمر در زمین حشر نتابد
نور نتابد مگر جمال محمد

شاید اگر آفتاب و ماه نتابد
پیش دو ابروی چون هلال محمد
سعدی»

کد خبر 6585893

