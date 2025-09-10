پیام تبریک بقایی به مناسبت میلاد پیامبر اسلام(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر رحمت (ص) نوشت: میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام را گرامی میداریم که رسالتش تبلور رحمت، و پیامآور عدالت و خرد و مهر بود. با او، حقیقت دین با اخلاق معنا یافت و رسالت آسمانیاش با دعوت به صلح، انصاف و تکریم انسان تجلی پیدا کرد. اسوه نیکویی که چراغ راه بشریت است در تحقق معنا و عدالت.
شمس و قمر در زمین حشر نتابد
نور نتابد مگر جمال محمد
شاید اگر آفتاب و ماه نتابد
پیش دو ابروی چون هلال محمد
سعدی»
