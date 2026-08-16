رشد ۸۵ درصدی کشت گیاهان دارویی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده صبح یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: میزان تولید گیاهان دارویی نیز در همین بازه زمانی از ۲۴ هزار و ۴۸۰ تن به ۴۰ هزار و ۳۹۰ تن افزایش یافته که نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقلیم استان برای توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و اقتصادی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نیز سطح زیر کشت گیاهان دارویی ۶ هزار و ۴۴۸ هکتار و میزان تولید ۳۴ هزار و ۸۴۱ تن بوده است که بیانگر استمرار روند افزایشی در این بخش است.

وی با بیان اینکه رشد سطح کشت در سه سال اخیر به ۸۵.۵ درصد رسیده است، گفت: رشد تولید گیاهان دارویی نیز در این مدت ۶۵ درصد ثبت شده و این موضوع نشان می‌دهد که کشاورزان استان به سمت محصولات سازگار با شرایط کم‌آبی و دارای ارزش افزوده بیشتر حرکت کرده‌اند.

دهمرده با تاکید بر نقش گیاهان دارویی در تقویت امنیت غذایی و ایجاد درآمد پایدار برای بهره‌برداران، افزود: توسعه این بخش می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان باشد.

وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های بومی، می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم تولید گیاهان دارویی در کشور تبدیل شود.