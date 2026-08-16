تأکید معاون استاندار یزد بر اجرای بدون اغماض مصوبات تنظیم بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا علمدار در نخستین جلسه اتاق پایش و راهبری بازار استان یزد، جلسه‌ای که در آن ساماندهی میادین میوه و تره‌بار، بر اجرای مصوبات تنظیم بازار و بررسی عملکرد خدمات فروش و پس از فروش خودرو و شکایات مردمی مورد تأکید قرار گرفت.

وی در این جلسه، که دستگاه‌های ناظر بر بازار گزارشی از اقدامات و عملکرد خود ارائه کردند و موضوع ساماندهی میادین میوه و تره‌بار و همچنین پیگیری اقدامات انجام‌شده بر اجرای مصوبات کمیته تخصصی تنظیم بازار با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله صمت، اتحادیه‌ها و مجموعه میادین میوه و تره‌بار تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات جلسات تنظیم بازار اظهار کرد: مصوبات این جلسات باید اجرا شود و در قبال حقوق مردم و تضییع حتی یک ریال از حقوق مصرف‌کنندگان، هیچ اغماضی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی واقعی وضعیت بازار و قیمت‌ها افزود: یزد شهر ارزان است، اما ارزان بودن باید در شاخص‌های تورمی و واقعیت زندگی مردم نیز خود را نشان دهد. بنابراین صرف ارائه گزارش از وضعیت بازار کافی نیست و باید آثار اقدامات نظارتی در زندگی و هزینه‌های مردم قابل مشاهده باشد.

علمدار یزدی با تأکید بر اینکه اتاق پایش و راهبری بازار باید به محلی برای پایش مستمر، تصمیم‌گیری هماهنگ و پیگیری نتیجه‌محور مصوبات تبدیل شود، خواستار ارائه گزارش دقیق دستگاه‌های متولی و پیگیری جدی موارد مطرح‌شده تا حصول نتیجه شد.

در بخش دیگری از این جلسه، عملکرد حوزه خودرو و شکایات مردمی در زمینه خدمات فروش و پس از فروش مورد بررسی قرار گرفت؛ موضوعی که به گفته مسئولان، از مهم‌ترین محورهای شکایات خدماتی مردم در استان محسوب می‌شود.

معاون استاندار یزد در این خصوص بر ضرورت نظارت جدی‌تر بر نحوه ارائه خدمات فروش و پس از فروش خودرو تأکید کرد و گفت: رضایت مردم باید یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مجموعه‌های خدمات‌دهنده باشد و شکایات مردمی نباید صرفاً در قالب آمار ثبت شوند، بلکه هر شکایت باید تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود.