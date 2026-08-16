تصویب تأسیس سه آزمایشگاه پژوهشی جدید در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در راستای توسعه پژوهشهای مأموریتگرا، بینرشتهای و حمایت از هستههای پژوهشی نوپا، تأسیس سه «آزمایشگاه پژوهشی» (Research Lab) با عناوین «آزمایشگاه پژوهشی فناوریهای هوشمند و مجازی در یادگیری (فهم یادگیری)»، «آزمایشگاه پژوهشی ترجمانی نوروایمینولوژی کودکان» و «آزمایشگاه پژوهشی فناوریهای هوشمند ارتوپدی» در جلسه شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه به تصویب رسید.
آزمایشگاه پژوهشی، ساختاری سازمانیافته، چابک و رسمی است که با هدف ایجاد بستر مناسب برای فعالیت گروههای علمی در حوزههای نوین و بینرشتهای طراحی شده است. این ساختار با رویکردی شتابدهنده، زمینه رشد، توانمندسازی و انسجام تیمهای پژوهشی را فراهم میکند و به پژوهشگران امکان میدهد با تمرکز بر مسائل اولویتدار، مسیر تبدیل ایدههای علمی به دانش کاربردی را با سرعت بیشتری طی کنند.
بر اساس شیوهنامه مصوب، هر آزمایشگاه پژوهشی با مشارکت حداقل پنج عضو هیئت علمی تشکیل میشود. اعضای این تیمها از میان متخصصانی با سوابق پژوهشی فعال و مستمر و تولیدات علمی معتبر انتخاب میشوند. همچنین با هدف تقویت رویکرد بینرشتهای، امکان حضور متخصصان خارج از دانشگاه و مشارکت نمایندگان دانشجویی در شورای پژوهشی آزمایشگاهها پیشبینی شده است.
آزمایشگاههای پژوهشی فعالیت خود را بر اساس یک برنامه راهبردی سهساله آغاز میکنند که در آن اهداف علمی، مسیر فعالیت و دستاوردهای مورد انتظار مشخص میشود. دانشگاه نیز پس از تأسیس آزمایشگاه و تأیید برنامه راهبردی، حمایتهای پژوهشی لازم را برای آغاز فعالیت و اجرای طرحهای پژوهشی در اختیار این واحدها قرار خواهد داد.
در کنار حمایتهای اجرایی و مالی، عملکرد آزمایشگاههای پژوهشی نیز مورد پایش و ارزیابی قرار میگیرد. بر اساس شیوهنامه، عملکرد هر آزمایشگاه دو سال پس از راهاندازی، بر مبنای شاخصهای علمی و کیفی ارزیابی خواهد شد و تداوم فعالیت آن منوط به پویایی علمی، تولید دانش اثرگذار و میزان تحقق اهداف تعیینشده در برنامه راهبردی خواهد بود.
این ساختار همچنین از ظرفیت توسعه و تحول برخوردار است و آزمایشگاههای پژوهشی پس از تثبیت جایگاه علمی خود میتوانند بهعنوان یک واحد مستقل به فعالیت ادامه دهند، با دانشکدهها و پژوهشکدهها ادغام شوند یا بر اساس نتایج ارزیابیهای دورهای، مجوز فعالیت بلندمدت دریافت کنند.
راهاندازی آزمایشگاههای پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، گامی در جهت تقویت پژوهشهای مأموریتگرا و بینرشتهای و ایجاد تیمهای علمی منسجم برای پاسخ به نیازهای واقعی حوزه سلامت است؛ رویکردی که میتواند مسیر تبدیل ایده و پژوهش به دانش اثرگذار و راهکارهای کاربردی را شتاب بخشد.
ایجاد ۳ آزمایشگاه پژوهشی با محوریت یادگیری، نوروایمینولوژی کودکان و فناوریهای هوشمند ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی تهران مصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در راستای توسعه پژوهشهای مأموریتگرا، بینرشتهای و حمایت از هستههای پژوهشی نوپا، تأسیس سه «آزمایشگاه پژوهشی» (Research Lab) با عناوین «آزمایشگاه پژوهشی فناوریهای هوشمند و مجازی در یادگیری (فهم یادگیری)»، «آزمایشگاه پژوهشی ترجمانی نوروایمینولوژی کودکان» و «آزمایشگاه پژوهشی فناوریهای هوشمند ارتوپدی» در جلسه شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه به تصویب رسید.
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