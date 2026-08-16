علوی: محتوای اجتماعات شبانه میادین تهران باید بازآرایی شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید احمد علوی در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از دست اندرکاران برنامه های برگزار شده شبانه در سطح میادین پایتخت، اظهار کرد: این تجمعات یکی از بازوان پرتوان جمهوری اسلامی در عرصه اقتدار است که به نمایش گذاشته شد و نشان داد که تا چه اندازه وحدت اهمیت دارد؛ به ویژه در زمانی که شیطان تمام همراهان خود را گردهم می آورد که کشور شیعه ما را با مشکل مواجه کند.

وی ادامه داد: از همکارانمان در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران که گروه های مردمی را در میادین مدیریت کردند تا برنامه ها به خوبی و با محتوای مناسب برگزار شود، تقدیر می کنم.

علوی خاطرنشان کرد: با توجه به پایان ماه صفر و تداوم برگزاری اجتماعات تا زمان صلاحدید مقام معظم رهبری، درخواست ما این است که نسبت به بازآرایی محتوای اجتماعات اقدام کنند و در مورد انتقام و دستاوردها سخن به میان آید.

وی با تأکید بر اینکه باید برای تمام اقشار حاضر در اجتماعات برنامه ریزی شود، گفت: تقاضای بنده این است که برنامه ها بازآرایی شود. بارها شاهد نیش و کنایه ها از زبان هایی که از کنترل صاحبانش خارج شده و در قلمرو شیطان قرار گرفته، بوده ایم و نباید از این نیش و کنایه ها ترسید. نگران هیچ چیز نباشیم و محکم بایستیم و ادامه دهیم. ما در شورا پشتیبان اجرای این برنامه ها در میادین هستیم.

درادامه علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز، گفت: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

نادعلی در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور، اظهار کرد: چند روز پیش ترامپ رئیس جمهور قمارباز آمریکا یک سخنرانی داشت و ادعا کرد که بعد از شکست دادن ایران، تنگه هرمز را جزء قلمرو آمریکا قرار می دهد. آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی با اشاره به اظهارات رابرت دنیرو درباره جنگ‌های احمقانه آمریکا، خاطرنشان کرد: او اظهار کرده که نمی تواند به کشورش افتخار کند؛ چراکه یک خودکامه بر آن حکومت می کند. نباید مقایسه کرد اما شاهد علاقه تمام امت به امام شهید به ویژه در مراسم تشییع بودیم.