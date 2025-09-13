  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

برگزاری رویداد «ره بانو» در رامسر با حضور مدیران فعال بانوان استان‌ها

گلستان- دبیر شورای راهبری بانوان استان گلستان گفت: رویداد «ره‌بانو» با هدف هم‌اندیشی و تبادل نظر شوراهای راهبری بانوان استان‌ها در راستای توسعه زیست‌بوم تبلیغی کشور، برگزار شد.

فاطمه میرسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد ره‌بانو به‌منظور هم‌اندیشی و تبادل نظر در راستای توسعه زیست‌بوم تبلیغی کشور، از روز گذشته در رامسر آغاز و با حضور مدیران کل استان‌ها، معاونت‌های فرهنگی، اعضای شورای رهبری استان‌ها در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان شورای راهبری بانوان استان گلستان ۱۲۶ نفر هستند، افزود: در این رویداد ملی، از استان گلستان ۱۸ نفر از فعالان حوزه‌های مختلف تبلیغی حضور دارند.

وی ادامه داد: این رویداد مهم، علاوه بر جلسات هم‌اندیشی، به رونمایی از مجموعه کتاب‌های «مرکز خانواده» پرداخت.

دبیر شورای راهبری بانوان استان گلستان در این رویداد گفت: حضور فعالان و مسئولان در این نشست، فرصت مغتنمی برای تبادل تجربیات و تقویت هم‌افزایی میان شوراهای راهبری بانوان استان‌ها است که به ترویج آموزش‌های دینی و فرهنگی در سطح ملی کمک خواهد کرد.

در کنار مباحث علمی و آموزشی، نمایشگاهی از خلاصه عملکرد و دستاوردهای شوراهای راهبری بانوان استان‌ها نیز به نمایش درآمد تا بازدیدکنندگان با فعالیت‌های این شوراها آشنا شوند.

