۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

تصادف زنجیره‌ای جاده ساوه به سلفچگان هشت مصدوم بر جای گذاشت

اراک- سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: تصادف زنجیره‌ای چهار دستگاه خودرو در جاده ساوه به سلفچگان، ۸ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مهرآبادی اظهار کرد: در پی اعلام گزارش وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر ۳۵ جاده ساوه سلفچگان، بلافاصله تیم‌های امدادونجات هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه که بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری، یک کامیون و دو کامیونت رخ داد، منجر به مصدومیت ۸ نفر شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: نجاتگران پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه امدادی، ۲ نفر از مصدومان را به مراکز درمانی انتقال دادند و ۶ مصدوم دیگر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شدند.

