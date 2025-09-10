به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مهرآبادی اظهار کرد: در پی اعلام گزارش وقوع یک فقره تصادف زنجیرهای در کیلومتر ۳۵ جاده ساوه سلفچگان، بلافاصله تیمهای امدادونجات هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این حادثه که بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری، یک کامیون و دو کامیونت رخ داد، منجر به مصدومیت ۸ نفر شد.
سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: نجاتگران پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه امدادی، ۲ نفر از مصدومان را به مراکز درمانی انتقال دادند و ۶ مصدوم دیگر نیز بهصورت سرپایی در محل حادثه مداوا شدند.
