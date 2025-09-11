حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف زنجیره‌ای سه خود در میامی خبر داد و ابراز کرد: در این تصادف شاهد برخورد کامیون، خودروی سواری ال ۹۰ و یک دستگاه ۲۰۶ بودیم.

وی با بیان اینکه این تصادف در محور میامی - سبزوار رخ داد، افزود: بلافاصله عوامل امدادی هلال احمر میامی به حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه مصدومان این حادثه رها سازی شدند، گفت: ۱۱ مصدوم این حادثه امداد رسانی شدند.

درخشان از انتقال مصدومان به کمک اورژانس به بیمارستان خبر داد و بیان کرد: علت این حادثه هنوز از سوی پلیس راه اعلام نشده است.