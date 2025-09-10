حجتالاسلام محمد الهی خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه توحید در ایجاد وحدت و همدلی میان انسانها اظهار کرد: بر اساس آموزههای اسلامی، یکی از مهمترین ثمرات اعتقاد به یگانگی خداوند، وحدت کلمه است؛ به عبارت دیگر، کلمه توحید همواره وحدت و همدلی را در پی دارد.
دبیر جبهه روحانیت مردمی با بیان اینکه انسانِ موحد همه موجودات عالم را آفریده پروردگار میداند و از برتریجویی نسبت به دیگران پرهیز میکند، افزود: استکبار و برتریطلبی، مهمترین مانع شکلگیری وحدت کلمه است و این روحیه هیچگاه با ایمان به توحید جمع نمیشود. هر جا ایمان ضعیف شود، تفرقه جای وحدت را میگیرد.
وی تأکید کرد: در جوامع امروزی نیز میتوان مشاهده کرد که پیروان ادیان و مذاهبی که ایمان راسختری دارند، بیشتر بر همدلی و پرهیز از نزاع پافشاری میکنند؛ در مقابل، کسانی که دچار ضعف باور یا نفاق هستند، به اختلافافکنی و حتی همکاری با دشمنان دامن میزنند.
الهی خراسانی با یادآوری این نکته که اختلاف نظر منافاتی با وحدت ندارد، گفت: اختلاف دیدگاه میتواند زمینهساز گفتگو و تبادل نظر باشد، اما نباید بهانهای برای تفرقه و نزاع شود. پیروان پیامبر اسلام (ص) در مذاهب مختلف، باید ضمن گفتوگوی سازنده و رعایت حرمتها، مراقب باشند که اختلافات، خوراک دشمنان برای ضربه به امت اسلام نشود.
