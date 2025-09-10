بانوان مرزنشین سپر اقتدار ایران هستند

ادیسه پروانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بی‌بدیل زنان در مرزها، اظهار کرد: توانمندسازی و افزایش آمادگی این بانوان، می‌توان آن‌ها را به نیرویی مقتدر و «خار چشم دشمنان» تبدیل کرد تا اقتدار کشور در مناطق مرزی تضمین شود.

مسئول کانون بانوی مرزنشین تربت‌جام بیان کرد: به‌مناسبت هفته وحدت جشن هم‌افزایی بانوان شیعه و سنی در مسیر اقتدار مرزنشینان با هدف تقویت همبستگی میان بانوان فعال اجتماعی و کارآفرین این شهرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این اجتماع وحدتی بانوان شیعه و سنی از دو نماز جمعه مزار و مصلی الغدیر، حوزه‌های علمیه خواهران و فعالان کارآفرینی را گرد هم آورد که هدف از برگزاری این جشن، ایجاد بستر وحدت‌آفرین بین بانوان و معرفی فعالیت‌های جهادی و فرهنگی در مناطق مرزی است.

پروانه اظهارکرد: ما بانوان مرزنشین را بانیان اقتدار کشور در مرزها می‌دانیم و می‌خواهیم با توانمندسازی و مسلح کردن این عزیزان، آن‌ها را به خار چشم دشمنان تبدیل کنیم.

مسئول کانون بانوی مرزنشین تربت‌جام در ادامه با اشاره به برنامه‌های آینده، از همکاری با گروه جهادی «شهیدان سالاری» خبر داد و افزود: در کنار کانون بانوی مرزنشین، قصد داریم با همکاری بانوان ترکمن، فعالیت‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی را در مناطق محروم مرزی شهرستان‌های تربت‌جام و تایباد گسترش دهیم تا خدمات شایسته‌ای به مردم مرزنشین ارائه دهیم.

وی این هم‌افزایی را گامی مهم در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه نقش حیاتی بانوان مرزنشین در حفظ امنیت و اقتدار ملی برشمرد و برای نابودی دشمنان مسلمانان در سراسر جهان، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، ابراز امیدواری کرد.