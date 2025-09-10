جشن مردمی میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه همزمان با سالروز میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، جشن بزرگ مردمی در مشهد آغاز شد، این جشن در قالب برنامهای خیابانی در خیابان امام رضا (ع) و چهارراه دانش برپا شده است.
در این مراسم، حجتالاسلام شهاب مرادی به ایراد سخنرانی میپردازد و رسالت بوذری اجرای برنامه را برعهده دارد. همچنین مداحانی همچون حاج محمدرضا طاهری، کربلایی حسین طاهری، حاج مهدی سلحشور و حاج امیر کرمانشاهی به مدیحهسرایی خواهند پرداخت.
برنامههای این جشن با هدف ایجاد فضایی معنوی و شاد برای زائران و شهروندان مشهدی طراحی شدهاست و در کنار اجرای سرودها و مداحیها، شور و نشاطی خاص بر فضای خیابان امام رضا (ع) حاکم خواهد کرد.
این جشن بخشی از ویژهبرنامههای ایام هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) در مشهد مقدس است.
