به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرترابی سرمربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در نشست خبری پس از بازی تیمش برابر سایپا تهران که با تساوی بدون گل به پایان رسید، ابتدا با قدردانی از اصحاب رسانه و هواداران تیمش گفت: یک تشکر ویژه از تمام هوادارای عزیز دارم که امروز سنگ تمام گذاشتند و از ابتدای بازی با حرارت خود به ما کمک کردند تا جسورانه و تهاجمی بازی کنیم. در برابر تیمی که سال‌ها سابقه لیگ برتری دارد، بازیکنان بعثت فوق‌العاده عمل کردند و کیفیت فنی بسیار خوبی از خود نشان دادند.

میرترابی با اشاره به موقعیت‌های ایجاد شده در جریان مسابقه افزود: اگرچه بازی به تساوی کشیده شد، اما بازیکنان ما چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم نمایش قابل‌قبولی داشتند. ان‌شاءالله در بازی آینده برابر مس کرمان بتوانیم امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.

وی در ادامه یکی از مشکلات تیمش را کیفیت نامطلوب زمین مسابقه در هفته‌های گذشته دانست و اظهار داشت: هفته گذشته در بازی برابر نود ارومیه به خاطر زمین مصنوعی بی‌کیفیت، چند بازیکن ما دچار مصدومیت شدند و حتی امروز نیز مجبور شدیم در همان دقایق ابتدایی دست به تعویض بزنیم. با این وجود خدا را شکر می‌کنم که بازیکنان امید تیم جایگزین شدند و عملکرد بسیار درخشانی داشتند.

سرمربی بعثت با اشاره به نقش پررنگ جوانان در ترکیب تیم گفت: امروز سه بازیکن امید در ترکیب ما حضور داشتند که نشان دادند هیچ تفاوتی با بازیکنان با تجربه ندارند. به ویژه شایان حسنی که ۷۰ دقیقه فوق‌العاده بازی کرد. این بازیکنان با انگیزه و جسارتشان توانستند تیم را به سمت یک فوتبال هجومی سوق دهند.

وی با بیان اینکه فوتبال تیمش روز به روز در حال پیشرفت است، ادامه داد: بعثت در سه بازی گذشته گل نخورده و موقعیت زیادی هم به حریف نداده است. این برای من بسیار ارزشمند است. البته باید روی گلزنی بیشتر کار کنیم، چرا که مهاجمان ما کیفیت بالایی دارند و یقین دارم در ادامه راه به گل خواهند رسید.

میرترابی با اشاره به تغییرات در کادر فنی و از دست رفتن بخشی از دوران بدنسازی تیم تأکید کرد: باید شرایط جسمانی بازیکنان را به‌صورت کنترل شده جلو ببریم تا حجم تمرینات و مسابقات باعث مصدومیت‌های بیشتر نشود. خوشبختانه وضعیت بدنی تیم روز به روز در حال بهتر شدن است.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده تیم خاطرنشان کرد: من همیشه فوتبال هجومی و بدون ترس را دوست دارم، چه با بازیکنان جوان و چه با بازیکنان باتجربه. هفته آینده برابر مس کرمان بازی دشواری داریم، اما خوشبختانه فرصت بیشتری برای ریکاوری داریم و با برنامه و استراتژی مشخص به میدان خواهیم رفت تا با امتیاز از کرمان بازگردیم. همچنین باید از تلاش‌های مدیر باشگاه، آقای حسنی، قدردانی کنم که شبانه‌روز برای موفقیت تیم زحمت می‌کشد. امیدوارم در پایان دل هواداران عزیزمان شاد شود.