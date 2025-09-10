لاوروف حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با «محمد بن عبدالرحمن»، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، همبستگی روسیه با رهبری و مردم قطر را پس از حمله اسرائیل به دوحه ابراز کرده است.
براساس این گزارش لاوروف به همتای قطری خود گفته است: روسیه ل این اقدام متجاوزانه اسرائیل را از نقطه نظر اینکه نقض آشکار حقوق بینالملل است، محکوم میکند.
از سوی دیگر، رئیس کمیته امور بینالملل دومای روسیه در گفتوگو با الجزیره نیز حمله اسرائیل را بهشدت محکوم کرد و گفت که این حمله اسرائیل تلاشهای صلحآمیز قطر بهعنوان کشور میانجی در بحران غزه را تضعیف میکند.
وی با اشاره به نقش فعال قطر در مذاکرات مربوط به غزه، این کشور را مؤثرترین بازیگر در حل و فصل مشکلات منطقه دانست و از تلاشهای دوحه برای برقراری آتشبس و آزادی اسیران اسرائیلی حمایت کرد.
این مقام روس همچنین اعلام کرد که این کشور تلاش خواهد کرد تا اقدامات جنایتکارانه اسرائیل در شورای امنیت محکوم شود و با تلاش مضاعف بینالمللی، پاسخ مناسبی به نقض حاکمیت قطر داده شود.
رئیس کمیته امور بینالملل دومای روسیه در پایان با ابراز تسلیت به خانوادههای قربانیان حمله اسرائیل به قطر، بر اهمیت نقش قطر در حل و فصل مسائل خاورمیانه تأکید کرد.
این مقام روس تصریح کرد: اسرائیل حاکمیت قطر را که در مذاکرات نقش فعالی دارد؛ نقض کرده است. کشوری که سالهاست نقش مؤثری در حل مشکلات خاورمیانه ایفا میکند.
نظر شما