امارات اجازه حضور اسرائیل در یک کنفرانس امنیتی را نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبک، آی ۲۴ نیوز اسرائیل، دولت امارات متحده عربی در اقدامی که به نظر می‌رسد پاسخی به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به رهبران حماس در دوحه است، از حضور این رژیم در یک کنفرانس امنیتی در دبی جلوگیری کرد.

بر اساس گزارش این شبکه، مقامات اماراتی صبح امروز چهارشنبه به وزارت امنیت رژیم صهیونیستی و مدیران شرکت‌های امنیتی اسرائیلی اطلاع داده‌اند که صنایع امنیتی این رژیم از شرکت در کنفرانس مذکور منع شده‌اند.

دولت امارات دلیل این تصمیم را "دلایل امنیتی" عنوان کرده، اما منابع بلندپایه در رژیم صهیونیستی این اقدام را مستقیماً به حمله اسرائیل به قطر مرتبط دانسته‌اند.

این اقدامات امارات پس از حملات هوایی روز سه شنبه رژیم صهیونیستی به محل اقامت شماری از رهبران حماس در دوحه صورت می‌گیرد که با واکنش منفی کشورهای مختلف رو به رو شده است.