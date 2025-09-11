  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

لاوروف: حمله به قطر نباید تکرار شود؛ مسکو از این حمله ناراضی است

وزیر امور خارجه روسیه ضمن ابراز نارضایتی از حمله رژیم صهیونیستی به قطر گفت که این حمله و تنش آفرینی نباید تکرار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در نشست مشترک خبری با «جاسم البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در شهر سوچی گفت: حجم تبادلات تجاری با کشورهای شورای همکاری به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است و ما تلاش خواهیم کرد از ثبات قیمت در بازار نفت و گاز حمایت کنیم.

لاوروف در این نشست خبری افزود: از تنش آفرینی جدید اسرائیل و حمله به قطر ناراضی هستیم و تأکید کردیم چنین حمله‌ای نباید تکرار شود. قطر را یکی از واسطه‌ های استثنایی بین اسرائیل و حماس می‌ دانیم و حمله اسرائیل به قطر هیچ منطقی ندارد.

وی با اشاره به تحولات منطقه تصریح کرد: بر راه‌حل‌های دیپلماتیک برای اوضاع سوریه، سودان و یمن تاکید می‌ کنیم.

وزیر خارجه روسیه به جنگ اوکراین هم پرداخت و گفت: آمریکا در تلاش است دلایل ریشه‌ای بحران اوکراین را بررسی و حل کند، در حالی که اروپا می ‌خواهد اوکراین را به ناتو بکشاند.

