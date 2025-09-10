جشن بزرگ میلاد در پایتخت ایران؛ وحدت امت محمد(ص) در سایه پیامبر رحمت

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد پیامبر اسلام (ص)، یکی از اصلیترین و مهمترین مناسبتهای مذهبی مسلمانان است که نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان اسلام، جشن گرفته میشود. این عید بزرگ محور اصلی برای اتحاد مسلمانان در سراسر دنیا و بهانهای برای وحدت مذاهب اسلامی است و از این نظر اهمیت ویژهای دارد. شهر تهران نیز به عنوان پایتخت ایران و یکی از مهمترین شهرهای مسلمانان جهان به استقبال این مناسبت مهم رفت؛ به ویژه آنکه این جشن بزرگ، فرصتی مغتنم برای تقویت همدلی و اتحاد بین گروههای مختلف مردمی است.
امسال نیز جشن بزرگ میلاد پیامبر مهر و مهربانی برای چهارمین سال پیاپی با شعار «امت احمد، امت وحد» از میدان هفتم تیر تا میدان ولیعصر برگزار شد.
تهرانیها در یکی از بزرگترین گردهماییهای خود، هم هفته وحدت را گرامی داشتند و هم لحظات شاد را در کنار یکدیگر سپری کردند.
این مراسم از عصر چهارشنبه، ساعت ۱۷ آغاز شد و شامل برپایی مواکب، ایستگاههای خدماتی و برنامههای فرهنگی متنوع بود. گردهمایی بزرگ «امت احمد» با هدف ایجاد فضایی شاد برای خانوادهها و تقویت پیوندها بین برادران و خواهران دینی برگزار شد. از نکات جالب این جشن، برپایی سیاهچادرهای اقوام مختلف و پردیسهای فرهنگی و هنری محمد رسولالله بود که نشاندهنده تنوع فرهنگی و وحدت در عین تفاوتها بود.
این جشن بزرگ میزبان اجرای خوانندگان انقلابی، سخنرانان، مداحان و گروههای سرود سپاه تهران بزرگ بود. نکته جالب توجه این است که در این مراسم، دفنوازان و خوانندگان اهل تسنن نیز حضور داشتند.
رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسولالله (ص)، در این باره گفت: شعار «امت احمد» نمادی از همبستگی امت اسلامی است و این جشن فرصتی برای تقویت پیوند میان اقشار مختلف جامعه در سایه پیامبر رحمت به شمار میرود.
این مراسم بزرگ در ساعات پایانی چهارشنبه شب با نورافشانی زیبا به پایان رسید و فضای شهر را پر از شادی و امید کرد. همچنین، حضور جوانان و خانوادهها در این مراسم نشاندهنده تمایل جامعه به اتحاد و همدلی بیشتر بود. با توجه به اهمیت این رویداد، انتظار میرود که سالهای آینده نیز با شکوهتر از قبل برگزار شود و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای مسلمان مطرح گردد. این نوع جشنها نه تنها یادآور محبت و برادری میان مسلمانان است، بلکه فرصتی برای گفتوگو و تبادل نظر درباره مسائل مشترک نیز فراهم میآورد.
