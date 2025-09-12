روایت رویداد قرن در ایران تا روزهای پر التهاب جهان

خبرگزاری مهر_مجله مهر؛ رؤیا سادات هاشمی: روزهای پایانی شهریور تب و تابی شبیه اسفندماه را دارد. همانقدر پررفت و آمد و همانقدر پرشور! گاهی برای خرید لباسهای پاییزی و لوازمالتحریرهای مدرسه و گاهی همان قدر پرعجله برای رفتن به سفر و از دست ندادن آخرین فرصتهای تعطیلی. هفتههای پایانی شهریور اما میان همه این هیاهوهای روزمره پر بود از اتفاقات و حوادث خبرساز که تا مدتها نقل محافل مردم کوچه و بازار در دنیای مجازی و حقیقی بود. بعضی اوقات به رنگ ماهگرفتگی خونین چند روز پیش که عکس و تصاویر آن شبکههای اجتماعی را از جا برداشت و بعضی وقتهای دیگر به قدر کشمکشهای ادامه دار گروههای مختلف بر سر موتور سواری زنان شهر در خیابان. خبرهایی که با همه خوبی و بدیاش از یک چیز حرف میزند اینکه دنیا با همه سختیها و تلخیهایش همچنان بر مدار زندگی میچرخد و ادامه دارد.
هر کسی دور ماند از اصل خویش… به روایت ترامپ
میگویند با تمام شدن جنگ جهانی دوم وقتی شکل و شمایل ارتش آمریکا تغییر کرد. نیروی هوایی این کشور مستقل شد و از طرفی دیگر وزارت جنگ با وزارت نیروی دریایی ادغام شد و وزارت دفاع نام گرفت. این نامگذاری با هدف کمرنگ کردن تصویر مهاجم بودن آمریکا در معادلات جهان صورت گرفت. اما در هفتهای که گذشت رئیس جمهور آمریکا یعنی دونالد ترامپ بعد از ۷۴ سال دوبار نام وزارت دفاع را تغییر و اسم وزارت جنگ را انتخاب کرد. خبری که بعد از اعلام آن یک فعال مدنی فلسطینی_ آمریکایی دربارهاش این طور نوشت: از حق نگذریم، تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ در آمریکا، صادقانهترین کاریست که یک رئیس جمهور ایالات متحده در سالهای اخیر انجام داده! حالا نوبت «نیروهای دفاعی اسرائیل» است که نام خود را به «نیروهای نسلکش و کودککش اسرائیل» تغییر دهند.
حاشیههای ناتمام یک کنسرت
بعد از اینکه کنسرت رایگان همایون شجریان در میدان آزادی با عنوان آماده و فراهم نبودن شرایط لغو شد و وزارت ارشاد را به خاطر این اقدام وادار به عذرخواهی کرد اما حواشی این اتفاق به همین ماجرا ختم نشد و نادره رضایی معاون خبرساز امور هنری وزارت ارشاد برکنار و وزیر ارشاد محمد مهدی احمدی را جایگزین او کرد. بد نیست بدانید که خبرهای کنسرتی بخش فرهنگ باز هم ادامه دار بود تاجایی که شهرداری اصفهان چند روز پیش اعلام کرد که به مناسبت ۱۷ ربیعالاول قصد برگزاری کنسرت رایگان را در شهر دارد ولی چیزی که حسابی حاشیه ساز شد محل اولیه برگزاری کنسرت در وسط زاینده رود خشکیده بود. اتفاقی که با انتقاد تند مردم و فعالان محیط زیست همراه شد و خیلیها این کار را سمبل یک بی رحمتی و یک آبروریزی بزرگ دانستند. در نهایت این اعتراضات نتیجه بخش بود و محل برگزاری به جای دیگر منتقل و خوشبختانه این کنسرت رایگان در اصفهان برگزار شد.
نادرترین اتفاق قرن در آسمان ایران
همه اتفاقات پر سر وصدای هفته اخیر فقط به حوادث انسانی ختم نشد بلکه حوادث طبیعی هم نقش مهمی در رویدادهای این هفته داشتند. تاجایی که همگی ما شاهد طولانیترین خسوف قرن در ایران بودیم. طی این رویداد نجومی ماه به رنگ سرخ درآمد. این واقعه که با اسم ماه خونین شناخته میشد بعد از ۷ سال اتفاق افتاد که یکی از نادرترین و طولانیترین ماهگرفتگیهای قرن بود و در شبکههای اجتماعی با بازتابهای گستردهای به همراه بود.
نایب قهرمانی تیم ملی در کافا
وقتی خبر حضور تیم ملی در کافا مطرح شد بسیاری از اصل حضور تیم ملی در رقابتهای کماهمیتی مثل کافا انتقاد کردند. اما بعد از بازی مقابل افغانستان، هند، گرفتن نتیجه تساوی برابر تاجیکستان و باخت جلوی ازبکستان در فینال خیلیها به یک نتیجه مهمتر رسیدند و آن این بود که تیم ملی فوتبال ایران با سرمربیگری امیر قلعهنویی برای عرض اندام آبرومندانه در جام جهانی پیش رو حالا حالاها کار و فاصله دارد؛ وگرنه با ادامه پیدا کردن این روند نمیشود به گرفتن نتیجه توسط تیم ملی در عرصه جهانی چندان امیدوار بود.
از بقیه دنیا چه خبر؟
یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته وقتی رخ داد که هیئت مذاکره کننده اعضای جنبش حماس در دوحه در حال بررسی پیشنهاد آتش بس ترامپ مورد هجوم و بمباران رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. حملهای که طبق ادعای خود صهیونیستها با همکاری آمریکا اتفاق افتاد؛ با اینکه این عملیات ترور ناکام ماند ولی این چندمین بار است که امریکاییها از پوشش مذاکره برای حمله نظامی و ترور استفاده میکنند. از دیگر خبرهای دنیا موج اعتراضات مخالفان اردوغان؛ رئیسجمهور ترکیه در استانبول بود که کار را به قطع شدن شبکههای اجتماعی در این کشور کشاند و در آخر یکی دیگر از خبرهای پر سر و صدای این هفته ترور چارلی کرک مشاور نزدیک ترامپ و از حامیان اسرائیل بود که حین سخنرانی او اتفاق افتاد.
