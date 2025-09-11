  1. استانها
امام صادق(ع) با تلاش‌های علمی و فرهنگی معارف اسلام را جاودانه کرد

گناوه- امام جمعه گناوه با اشاره به نقش امام صادق (ع) در حفظ معارف اسلامی و سنت پیامبر گفت: آن حضرت با تلاش‌های علمی و فرهنگی خود مکتب اهل بیت (ع) را به عنوان مکتبی ماندگار در تاریخ ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی چهارشنبه شب در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در حسینیه سید بهزاد گناوه، با تبریک این ایام خجسته، پیامبر اکرم (ص) را رحمت جهانیان و نعمت گران‌سنگ الهی برای بشریت برشمرد و اظهار کرد: خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها و نجات بشریت از تاریکی‌ها به سوی نور و سعادت، ۱۲۴ هزار پیامبر را مبعوث کرد که در میان آنان پنج پیامبر اولوالعزم و صاحب شریعت و کتاب بودند و آخرین آنان، پیامبر خاتم (ص)، بهانه خلقت و رحمت عالمیان است.

وی با اشاره به حوادث شگفت‌انگیزی که پیش از ولادت پیامبر رخ داد، تأکید کرد: این رویدادها نشانه آمادگی جهان برای ظهور آخرین فرستاده الهی بود و خداوند آن حضرت را برای هدایت همه مردم جهان فرستاد.

ویژگی یاران واقعی پیامبر (ص)

امام جمعه گناوه در ادامه با تبیین جایگاه پیامبر خاتم (ص) در قرآن کریم و شرح آیه شریفه «محمد رسول‌الله و الذین معه… از سوره فتح، پنج ویژگی یاران واقعی پیامبر (ص) که خداوند در این سوره بیان فرموده را برشمرد و گفت: منظور از همراهی با پیامبر (ص) تنها همراهی ظاهری نیست بلکه همراهی اعتقادی، فکری، اخلاقی و عملی است و همراهی پیامبر (ص) فرامکانی و زمانی است.

وی بیان کرد: یاران راستین پیامبر (ص) بر اساس این سوره کسانی هستند که در برابر دشمنان اسلام قاطع و محکم‌اند و در برابر دشمن تسلیم پذیر نیستند، در میان خود نسبت به هم مهربان و رحیم‌اند، اهل عبادت و سجده‌اند، در پی رضوان الهی‌اند و نشانه‌های عبودیت در سیما و چهره آنان نمایان و آشکار است.

وی با ذکر حکایتی از بوعلی‌سینا درباره حقیقت تبعیت از پیامبر (ص)، افزود: اگر پیامبر الهی از پیروان خود چیزی بخواهد، با عشق و ایمان اطاعت می‌کنند؛ این اطاعت نه از سر اجبار بلکه از ایمان و عشق به حقیقت است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش امام صادق (ع) در حفظ و گسترش معارف اسلامی و سنت پیامبر (ص) اظهار کرد: اگر امام صادق (ع) و امام باقر (ع) در آن عصر پرآشوب مهندسی فرهنگی نکرده بود، امروز بسیاری از تعالیم و سنت پیامبر (ص) در تاریخ فراموش می‌شد.

وی با بیان اینکه امام صادق (عا) پهلوان میدان جهاد تبیین بود، ادامه داد: آن حضرت با تلاش‌های علمی و فرهنگی خویش مکتب اهل بیت (ع) را به عنوان مکتبی ماندگار در تاریخ ثبت کرد و با تبیین آموزه‌های دینی و پرورش شاگردان بزرگ، مکتب اهل بیت را در تاریخ جاودانه ساخت.

وی با تاکید بر ضرورت پیروی از قرآن و عترت و با بیان اینکه میلاد پیامبر و امام صادق (ع) فرصتی برای بازگشت به قرآن و سنت نبوی است، افزود: آینده از آنِ اسلام و پیروان راستین قرآن و اهل بیت است.

تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، مدیحه‌سرایی، اجرای دعا برای توفیق امت اسلامی در پیروی از سیره پیامبر و اهل بیت (ع) از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود.

