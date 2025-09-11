به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی چهارشنبه شب در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در حسینیه سید بهزاد گناوه، با تبریک این ایام خجسته، پیامبر اکرم (ص) را رحمت جهانیان و نعمت گران‌سنگ الهی برای بشریت برشمرد و اظهار کرد: خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها و نجات بشریت از تاریکی‌ها به سوی نور و سعادت، ۱۲۴ هزار پیامبر را مبعوث کرد که در میان آنان پنج پیامبر اولوالعزم و صاحب شریعت و کتاب بودند و آخرین آنان، پیامبر خاتم (ص)، بهانه خلقت و رحمت عالمیان است.

وی با اشاره به حوادث شگفت‌انگیزی که پیش از ولادت پیامبر رخ داد، تأکید کرد: این رویدادها نشانه آمادگی جهان برای ظهور آخرین فرستاده الهی بود و خداوند آن حضرت را برای هدایت همه مردم جهان فرستاد.

ویژگی یاران واقعی پیامبر (ص)

امام جمعه گناوه در ادامه با تبیین جایگاه پیامبر خاتم (ص) در قرآن کریم و شرح آیه شریفه «محمد رسول‌الله و الذین معه… از سوره فتح، پنج ویژگی یاران واقعی پیامبر (ص) که خداوند در این سوره بیان فرموده را برشمرد و گفت: منظور از همراهی با پیامبر (ص) تنها همراهی ظاهری نیست بلکه همراهی اعتقادی، فکری، اخلاقی و عملی است و همراهی پیامبر (ص) فرامکانی و زمانی است.

وی بیان کرد: یاران راستین پیامبر (ص) بر اساس این سوره کسانی هستند که در برابر دشمنان اسلام قاطع و محکم‌اند و در برابر دشمن تسلیم پذیر نیستند، در میان خود نسبت به هم مهربان و رحیم‌اند، اهل عبادت و سجده‌اند، در پی رضوان الهی‌اند و نشانه‌های عبودیت در سیما و چهره آنان نمایان و آشکار است.

وی با ذکر حکایتی از بوعلی‌سینا درباره حقیقت تبعیت از پیامبر (ص)، افزود: اگر پیامبر الهی از پیروان خود چیزی بخواهد، با عشق و ایمان اطاعت می‌کنند؛ این اطاعت نه از سر اجبار بلکه از ایمان و عشق به حقیقت است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش امام صادق (ع) در حفظ و گسترش معارف اسلامی و سنت پیامبر (ص) اظهار کرد: اگر امام صادق (ع) و امام باقر (ع) در آن عصر پرآشوب مهندسی فرهنگی نکرده بود، امروز بسیاری از تعالیم و سنت پیامبر (ص) در تاریخ فراموش می‌شد.

وی با بیان اینکه امام صادق (عا) پهلوان میدان جهاد تبیین بود، ادامه داد: آن حضرت با تلاش‌های علمی و فرهنگی خویش مکتب اهل بیت (ع) را به عنوان مکتبی ماندگار در تاریخ ثبت کرد و با تبیین آموزه‌های دینی و پرورش شاگردان بزرگ، مکتب اهل بیت را در تاریخ جاودانه ساخت.

وی با تاکید بر ضرورت پیروی از قرآن و عترت و با بیان اینکه میلاد پیامبر و امام صادق (ع) فرصتی برای بازگشت به قرآن و سنت نبوی است، افزود: آینده از آنِ اسلام و پیروان راستین قرآن و اهل بیت است.

تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، مدیحه‌سرایی، اجرای دعا برای توفیق امت اسلامی در پیروی از سیره پیامبر و اهل بیت (ع) از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود.