اجرای تمهیدات شهرداری و استقبال از مهر با شعار «سلام به آینده»

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۱۹ تهران، جلسه کمیته استقبال از مهر با شعار «سلام به آینده» به منظور آمادهسازی فضای شهری برای آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد. در این جلسه بر آمادهسازی مسیرهای منتهی به مدارس، اصلاح معابر، بهبود روشنایی، بازپیرایی فضاهای سبز و اقدامات ترافیکی از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه تأکید شد.
بر اساس گزارش ارائهشده، تاکنون بازدید از مدارس انجام و نیازهای آنها احصا شده است. در حوزه ترافیکی، کنترل خطکشی معابر مقابل مدارس، اصلاح سرعتگیرها، نصب علائم هشدار دهنده و روانسازی ترافیک توسط پلیس راهور در دستور کار قرار دارد. همچنین همزمان با طرح «نسیم مهربانی» بستههای لوازمالتحریر میان دانشآموزان بیبضاعت توزیع خواهد شد.
در حوزه خدمات شهری، فعالیتها از ابتدای شهریور آغاز شده که شامل رنگآمیزی مدارس، بازپیرایی فضای سبز تا شعاع ۵۰۰ متری مدارس، دیوارنگاری، رنگآمیزی جداول، نظافت و پیرایی بوستانهای اطراف مدارس است. همچنین موضوع روشنایی و مدیریت پسماند پس از بازگشایی مدارس در دستور کار قرار گرفته است.
در بخش عمرانی نیز مرمت پیادهروها، ایزوگام، آسفالت معابر و جمعآوری کارگاههای عمرانی با همکاری معاونت ترافیک انجام خواهد شد. حوزه اجتماعی نیز با ۲۸ فعالیت متنوع و مشارکت در جشن بازگشایی مدارس همراه است.
حسین اخگرپور، شهردار منطقه ۱۹ تهران در این نشست با تأکید بر اهمیت خدماترسانی به دانشآموزان گفت: کار برای آموزش و اعتلای نسل آینده باقیات صالحات است. باید امور به بهترین شکل و در کوتاهترین زمان انجام شود تا بتوانیم خاطرات خوشی برای دانشآموزان و خانوادهها رقم بزنیم.
