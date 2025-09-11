عامل تیراندازی در سلسله دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستان‌افروز امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی به سمت منزل احدی از شهروندان موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با اشراف اطلاعاتی متهم را شناسایی و طی هماهنگی قضائی وی را به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سلسله با بیان اینکه طی بررسی‌های تخصصی و اعتراف متهم به چهار فقره تیراندازی، متهم علت تیراندازی را اختلافات قبلی عنوان کرده است که پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی سلسله، ضمن هشدار به هنجارشکنان، تصریح کرد: افرادی که به هر نحو بخواهند مخل امنیت و آسایش مردم شوند بدانند که برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضائی مواجه خواهند شد.