برداشت ۷۰ درصد فندق در باغات گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، صالح محمدی با اشاره به آغاز فصل برداشت فندق از اواخر مردادماه در گیلان اظهار کرد: برداشت این محصول تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰ درصد از محصول فندق استان برداشت شده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع ۲۶ هزار تن فندق از باغ‌های گیلان برداشت شود که ارزشی بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد ریال دارد.

محمدی با اشاره به جایگاه گیلان در تولید فندق کشور گفت: این استان با دارا بودن بیش از ۲۱ هزار هکتار سطح زیر کشت فندق و فعالیت ۵۹ هزار بهره‌بردار، ۸۵ درصد تولید فندق کشور را به خود اختصاص داده و رتبه نخست تولید این محصول را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین شهرستان رودسر را قطب اصلی تولید فندق معرفی کرد و افزود: این شهرستان با ۱۵ هزار هکتار باغ فندق، به‌عنوان پایتخت فندق ایران شناخته می‌شود.