صدور کیفرخواست ۴ نفر از عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی و مرتبط با موساد

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه اعلام کرد: کیفرخواست ۴ نفر از عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی و مرتبط با موساد در آذربایجان غربی صادر شد.
۴ متهم در جهت شناسایی دقیق اماکن و استحکامات نظامی و مراکز حساس در سطح کشور اقداماتی نظیر تهیه عکس و فیلم و ارسال به عوامل موساد، تهیه سیم کارت و خرید گوشیهای خاص برای ارتباط کنفرانسی اضطراری با عوامل دشمن، ایجاد انفجار و حریق عمدی عمدتاً در شهرهای تهران، ارومیه، شاهرود، اصفهان و دیگر شهرها مرتکب شدهاند و در قبال آن وجوهی از ارتش اسرائیل در قالب رمز ارز و ارزهای دیجیتالی دریافت کردهاند.
پس از رسیدگی قانونی به پرونده متهمین در دادسرای انقلاب برابر ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی کیفرخواست متهمین صادر شد.
دستگاه قضائی با قدرت و توان با کسانی که امنیت مردم و کشور را به مخاطره میاندازند و آب در آسیاب دشمن میریزند برخورد قاطع و بازدارنده میکند و در دفاع از انقلاب و میهن اسلامی پا پس نمیکشد.
