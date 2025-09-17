به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نظری صبح چهارشنبه در حاشیه توزیع بستههای لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند قوچان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری به منظور مواسات و مهر همدلی، گروههای جهادی این شهرستان به همت خیرین برای حمایت و پشتیبانی از دانش آموزان اقدام به تهیه بستههای لوازم التحریر کردند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان با بیان اینکه ۸۰۰ بسته هرکدام به ارزش ۶۸۰ هزار تومان تهیه شده است، افزود: مجموع ارزش ریالی این بستهها ۵۴۴ میلیون تومان بوده است که توسط پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج میان دانش آموزان جامعه هدف توزیع میشود.
وی با تأکید بر این موضوع که گروههای جهادی تمام تلاش خود را انجام دادند تا لوازم التحریر تهیه شده کاملاً ایرانی باشد، گفت: این بستهها دارای اقلامی همچون کیف، دفتر، خودکار، مداد، خط کش، مدادرنگی، پاک کن و تراش بوده که بسته به مقاطع تحصیلی در تعداد برخی اقلام تفاوتهایی وجود دارد.
نظر شما