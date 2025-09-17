https://mehrnews.com/x393BV ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۹ کد خبر 6592161 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۹ اهدای ۲۵ هزار بسته لوازم التحریر در مشهد مشهد - در آستانه سال تحصیلی جدید ۲۵ هزار بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان کم بضاعت تهیه شد. دریافت 21 MB کد خبر 6592161 کپی شد مطالب مرتبط توزیع ۵۷ هزار بسته تحصیلی در خراسان رضوی به همت کمیته امداد و خیرین بازار نوشتافزار مشهد زیر سایه گرانی؛چالش خانوادهها میان کیفیت و قیمت توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی در مشهد مقدس برچسبها لوازم التحریر آغاز سال تحصیلی مشهد
