۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۹

اهدای ۲۵ هزار بسته لوازم التحریر در مشهد

مشهد - در آستانه سال تحصیلی جدید ۲۵ هزار بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان کم بضاعت تهیه شد.

