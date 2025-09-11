به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر پنجشنبه در رزمایش بزرگ اهدای ۵۷ هزار بسته تحصیلی برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش‌های خیرین و مراکز نیکوکاری، بر ثواب عظیم انفاق در راه خدا تأکید و اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید؛ انفاق در راه خداوند متعال، ثواب و برکتی ۷۰۰ برابری دارد و کمترین کمک‌های خیرین نیز در دستگاه الهی بی‌پاسخ نخواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: اگر فردی اندک سرمایه‌ای در راه خدا انفاق کند، در قیامت ۷۰۰ برابر آنچه داده است پاداش خواهد گرفت؛ به گونه‌ای که این ثروت در دنیا قابل مقایسه نیست، بلکه در آن جهان به یاری فرد خواهد آمد و کاستی‌های پرونده او را جبران می‌کند.

وی در این مراسم خطاب به خیرین گفت: شما عزیزان در اقتدار نظام اسلامی سهیم هستید و در شرایطی که دشمن به دنبال تضعیف کشور است، با این اقدامات خداپسندانه، عزت و شرافت خانواده‌های مستضعف را پاس می‌دارید.

علم الهدی ادامه داد: این خدمات نه تنها تأمین نیازهای اولیه محرومان است، بلکه بستری برای رشد، پیشرفت و ارتقای آنان در جامعه فراهم می‌سازد.

در بخش پایانی این مراسم، از حضور و حمایت مسئولان استانی، خیرین و فعالان کمیته امداد قدردانی شد. رزمایش بزرگ کرامت که به نام حضرت رضا علیه‌السلام و یاد امام خمینی (ره) برگزار گردید، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی مردمی و ارزش‌های والای انفاق در سرزمین خورشید را به نمایش گذاشت.

گفتنی است؛ آئین باشکوه با حضور نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی و جمعی از خیرین و مسئولان کمیته امداد در محل رزمایش بزرگ اهدای بسته‌های تحصیلی و جهیزیه برگزار شد. در این مراسم، ۵۷ هزار بسته تحصیلی ویژه دانش‌آموزان نیازمند و ۱۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اهدا گردید.

