کشف ۲۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد قائدی با تقدیر از نیروهای حراست شرکت توزیع، عوامل انتظامی و قضائی، اظهار کرد: در بررسی میدانی مراکز مشکوک به استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز در شهرستان پارسیان، تعداد ۲۶ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) غیر مجاز توسط گروه جمع آوری ماینر برق ناحیه پارسیان با همکاری عوامل انتظامی، قضائی و حراست شرکت توزیع کشف و جمع آوری شد.

وی افزود: استفاده غیرمجاز از ماینرها عامل ناپایداری شبکه برق است این فعالیت‌ها نه تنها باعث افزایش مصرف و فشار بر شبکه برق می‌شود، بلکه در بسیاری از موارد منجر به آتش‌سوزی و خسارت به اموال مردم شده و حتی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه آتش‌سوزی ناشی از ماینرهای غیرمجاز، به املاک همسایه‌ها سرایت و خسارات بیشتری ایجاد کرده است نیز دریافت شده است.

مدیر توزیع برق پارسیان گفت: شهروندان در صورت اطلاع از اماکن مشکوک به فعالیت دستگاه‌های ماینر، مراتب را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ با ذکر آدرس پیامک و یا با مراجعه به سامانه ثبت گزارش رمز ارز غیر مجاز به نشانی www.tavanir.org.ir ماینرهای غیرمجاز را اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات گزارش دهندگان محرمانه خواهد ماند. شهروندان با شناسایی و گزارش دستگاه ماینر فعال پاداش دریافت می‌کنند.