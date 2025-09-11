قم باید در زیارت و گردشگری رتبه نخست کشور را کسب کند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر پنجشنبه ضمن بازدید از واحد جهاد دانشگاهی استان قم، با حضور در بخشهای مختلف این مجموعه، از نزدیک با فعالیتهای پژوهشی، فناورانه، درمانی و رسانهای آن آشنا شد.
استاندار قم جهاد دانشگاهی را نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی خواند که توانسته در حوزههای مختلفی از جمله درمان ناباروری، گردشگری سلامت، فناوریهای نوین، آموزش، پژوهش و رسانه، دستاوردهای قابل توجهی برای استان قم به ارمغان بیاورد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه این استان در جهان اسلام و اهمیت آن در حوزه زیارت و گردشگری، اظهار کرد: قم باید رتبه نخست کشور را در بخش زیارت و گردشگری کسب کند و ظرفیتهای جهاد دانشگاهی میتواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.
بهنام جو همچنین به لزوم تدوین سند جامع توسعه استان با افق زمانی ده ساله تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط جمعیتی، مهاجرپذیری و نیازهای اقتصادی، لازم است مسیری روشن برای آینده استان ترسیم شود تا علاوه بر افزایش سرانه درآمد، زمینههای ایجاد مشاغل پایدار نیز فراهم گردد.
استاندار قم توسعه بخش خدمات را یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی استان معرفی کرد و گفت: حوزههایی مانند سلامت، آموزش، فناوری اطلاعات، گردشگری و رسانه میتوانند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، باعث ارتقای سطح اشتغال در استان شوند.
وی در پایان با تأکید بر حمایت از نهادهای پژوهشی و فناورانه، جهاد دانشگاهی را یکی از ارکان مهم توسعه استان قم برشمرد که میتواند به تحقق برنامههای توسعهای و اقتصادی کمک شایانی کند.
