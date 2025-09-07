ضرورت رفع موانع توسعه صنعتی و حمایت از تولیدکنندگان در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی لطفی زاده در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی در قم و شرکت در جلسه گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، با اشاره به ظرفیت‌های مثبت اقتصادی قم گفت: به برکت رویکرد توسعه‌محور استاندار و همراهی فعالان بخش خصوصی، این استان در مسیر رشد صنعتی قرار گرفته‌است.

ادامه داد: امروز بخش زیادی از مطالبات تولیدکنندگان قم نه صرفاً برای حفظ شرایط موجود، بلکه با هدف توسعه و گسترش فعالیت‌ها مطرح می‌شود که جای تقدیر دارد.

وی همچنین بر ضرورت رفع موانع توسعه صنعتی و حمایت از تولیدکنندگان در شرایط محدودیت‌های داخلی و خارجی تأکید کرد.

وی گفت: به‌رغم برخی محدودیت‌های بین‌المللی و داخلی، حوزه تولید و تجارت با عزم صنعت‌گران، بازرگانان و معدن کاران مسیر رفع مشکلات را با جدیت طی می‌کند.

لطفی‌زاده از برگزاری جلسات فشرده با فعالان اقتصادی قم خبر داد و افزود: در این نشست‌ها تلاش شد تا هم مسائل عمومی و هم مشکلات اختصاصی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گیرد و امیدواریم به برکت حضرت معصومه (س)، در حل مسائل تولیدکنندگان به نتایج مطلوب دست یابیم.

تمرکز قم بر توسعه انرژی خورشیدی و تسهیل تخصیص ارز به واحدهای تولیدی

در ادامه این نشست، استاندار قم، با تأکید بر اولویت‌های استان در سال جاری اظهار کرد: تسهیل تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و حمایت از توسعه واحدهای صنعتی از مهم‌ترین برنامه‌های استان است.

اکبر بهنام‌جو با اشاره به برنامه‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: تاکنون برای احداث حدود ۲۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی پروانه صادر شده که از این میزان، ۹۰۰ مگاوات وارد مرحله اجرایی شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه امروز، احداث فاز نخست نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در اولویت قرار گرفته تا مشکل قطعی برق استان طی یک سال آینده برطرف شود.

وی بیان کرد: ارز موردنیاز این پروژه‌ها طی هفته‌های آینده تخصیص خواهد یافت تا فعالان حوزه انرژی خورشیدی بتوانند با سرعت بیشتری وارد فاز اجرایی شوند.