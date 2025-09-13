به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر شنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اهمیت تجلیل از نخبگان علمی گفت: موفقیت دانش‌آموزان قمی در آزمون‌های ملی، سرمایه ارزشمند استان است و باید با حمایت همه‌جانبه، زمینه تداوم این افتخارات فراهم شود.

وی با تشریح محورهای اصلی جلسه شورای آموزش و پرورش، یکی از اولویت‌های مهم استان را حل مسائل حقوقی و مستندسازی املاک آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: رفع موانع حقوقی این حوزه نیازمند تعامل نزدیک میان آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی است و باید با همکاری مشترک، مسیر برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها هموار شود.

استاندار قم همچنین به موضوع اجرای ماده ۱۸ قانون شوراها و نحوه اقدام شهرداری‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: درخواست‌های مربوط به واگذاری زمین توسط شهرداری و صدور مجوز فروش زمین از سوی آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی بر اساس ماده ۱۲ قانون تأسیس مدارس نیز از دیگر موضوعات مهم جلسه بود.

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: گزارش پروژه مهر نشان می‌دهد اقدامات مطلوبی در زمینه آماده‌سازی مدارس صورت گرفته است و انتظار می‌رود با هم‌افزایی دستگاه‌ها، سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در شرایطی مطلوب آغاز شود.

در پایان این نشست، مسئولان استان با اهدای لوح تقدیر از محمد آیدین منفرد، دانش‌آموز رتبه دوم رشته تجربی کنکور سراسری قدردانی کردند.