۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

مبادلات مرزی در آذربایجان غربی افزایش می‌یابد

ارومیه - استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مبادلات مرزی در استان با هدف اشتغال زایی برای مرزنشینان در اولویت بوده و پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز پنجشنبه در بازدید از بازارچه مرزی ساری‌سو در شهرستان ماکو افزود: بازگشایی سریع این مرز و فعال‌سازی دوباره بازارچه ساری‌سو می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش مبادلات تجاری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم محلی یکی از اهدافی است که به بهبود معیشت ساکنان نقاط مرزی منجر می‌شود.

در این بازدید که جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، روند آماده‌سازی و مشکلات موجود بازارچه ساری‌سو مورد بررسی قرار گرفت.

