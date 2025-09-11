هیچ کلاس درسی در رودان بدون معلم نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی در نشست شورای آموزش و پرورش رودان با تأکید بر اهمیت حضور منظم دانشآموزان از نخستین روز سال تحصیلی، اظهار کرد: هیچ کلاس درسی نباید بدون معلم آغاز شود.
وی افزود: تأمین کامل نیروی آموزشی در تمامی مدارس شهرستان رودان اولویت نخست شورای آموزش و پرورش است و در این زمینه هماهنگیهای لازم صورت گرفته است.
فرماندار رودان تاکید کرد: مقرر شده است شهرداریها در زمینه آمادهسازی محیطی مدارس، به ویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، همکاری لازم را داشته باشند تا فضای آموزشی با نشاط و انگیزهبخش برای دانشآموزان فراهم شود.
