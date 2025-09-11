سریال صهیونیستی «فائودا» امکان فیلمبرداری در مارسی را به دست نیاورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سریال «فائودا» که داستان یک واحد از مأموران مخفی رژیم صهیونیستی را که با فلسطینی‌ها می‌جنگند تصویر می‌کند، به دلیل احتمال مخالفت شهروندان و اعتراض جمعیت مسلمان شهر، مجبور شد فیلمبرداری در این شهر را لغو کند.

بخشی از فیلمبرداری فصل پنجم این سریال که قرار بود در مارسی انجام شود اکنون به بوداپست منتقل شد.

این امر به یک تسویه حساب سیاسی بدل شد و چندین رسانه صهیونیستی انتقال فیلمبرداری بخشی از فصل ۵ این سریال «به دلایل امنیتی» را محکوم کردند. سیاستمداران راست‌گرای شهر نیز از این امر به عنوان یهودستیزی یاد کردند و گفتند به این ترتیب هنرمندان از کار بازداشته می‌شوند.

«یس استودیوز» شرکت صهیونیستی تولیدکننده «فائودا» سعی کرد نشان دهد که مسائل امنیتی دلیل انتقال فیلمبرداری فصل پنجم این سریال از مارسی به بوداپست نبوده و شهرداری مارسی هم گفت این پروژه حتی در مرحله اخذ مجوز فیلمبرداری هم نبود و به دلایل لجستیکی کنار گذاشته شد.

از سوی دیگر یک منبع نزدیک به این پرونده در شهرداری گفت شرایط ژئوپلیتیکی، فیلمبرداری احتمالی را بسیار پیچیده کرد و باعث شد که گروه صهیونیستی به دلیل احتمال «انسدادهای احتمالی در فیلمبرداری» عقب‌نشینی کند.

در همین حال یکی از معاونان شهردار، چهره نامزد جناح راست در انتخابات آتی شهری را برای انتشار اطلاعات نادرست در مورد لغو فیلمبرداری مورد انتقاد قرار داد و وی را برای بهره‌برداری از یک «یهودی‌ستیزی خیالی» در مارسی محکوم کرد.

مارسی دومین شهر بزرگ فرانسه است که با مهاجرت شکل گرفته و یکی از بزرگترین جوامع مسلمان اروپا را در خود جای داده و گفته شده پس از ۷ اکتبر افزایش اقدامات یهودستیزانه در این شهر مشاهده شده است.

فابین بندایان از مقامات شهری هم در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت تصمیم رژیم صهیونیستی برای تولید این سریال در مارسی «چهره شهر را لکه‌دار می‌کند».