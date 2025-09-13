صدور کارت ملی از بدو تولد؛ آغاز تحول دیجیتال در ثبت احوال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ثبت احوال کشور با راهاندازی سامانههای «هدا» و «سهیم»، مسیر حذف اسناد کاغذی و جایگزینی آنها با نسخههای دیجیتال را آغاز کرده است. در همین راستا، صدور شناسنامه الکترونیکی و تغییر فرآیند صدور کارت هوشمند ملی، مقدمات صدور کارت ملی از بدو تولد را فراهم میکند.
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که بررسی ابعاد قانونی این تحول ضروری است، چرا که این سیاست بر حق شناسایی افراد، حریم خصوصی، دسترسی به خدمات و احراز هویت رسمی در فضای مجازی و فیزیکی تأثیر مستقیم دارد. والدین و حقوقدانان باید با پیامدهای این تغییرات آشنا باشند، زیرا در آیندهای نزدیک بهصورت رسمی اجرایی خواهد شد.
کارت ملی نوزاد؛ تحولی نو در ثبت احوال
با توجه به تحولات ساختاری در نظام ثبت احوال و اجرای سیاستهای مرتبط با هویت دیجیتال، صدور کارت ملی نوزاد در دستور کار قرار گرفته است. صدور شناسنامه الکترونیکی اولین گام این تحول است و بهزودی جایگزین شناسنامههای کاغذی خواهد شد. اختصاص شناسنامه از بدو تولد و اتصال آن به سامانههای هویتی، زیرساخت لازم برای بهرهبرداری دستگاههای اجرایی از اطلاعات هویتی رسمی را فراهم میکند.
مسئولان سازمان ثبت احوال میگویند: صدور کارت ملی نوزاد علاوه بر جنبه شناسایی، مبنای قانونی بسیاری از خدمات الکترونیکی و قضائی آینده خواهد بود. با اتصال اطلاعات هویتی نوزادان به سامانههای «هدا» و «سهیم»، امکان استفاده از خدمات غیرحضوری با سطح احراز هویت دقیق فراهم میشود.
نسخه دیجیتال کارت ملی نوزاد بهصورت فایل معتبر صادر میشود و والدین میتوانند از طریق پنل کاربری خود در سامانههای رسمی آن را دریافت کنند. این اقدام، همزمان با حذف تدریجی کارتهای فیزیکی، امکان بهرهمندی از خدمات بانکی، درمانی، آموزشی و قضائی را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم میکند.
شناسنامه الکترونیکی؛ پایه هویت دیجیتال
شناسنامه الکترونیکی از بدو تولد صادر شده و بهطور خودکار به اطلاعات پایه ثبتشده در سامانههای رسمی متصل میشود. این سند دیجیتال، مبنای تخصیص کد ملی، ثبتنام کارت ملی و دسترسی به خدمات آنلاین است. سازمان ثبت احوال با بهرهگیری از پایگاه داده ملی، صدور شناسنامه را بدون نیاز به حضور فیزیکی والدین انجام میدهد و کارت ملی نوزاد نیز پس از آن بهصورت دیجیتال صادر خواهد شد.
مسئولان این سازمان تأکید میکنند که صدور کارت ملی برای نوزادان بخشی از تحول بنیادین در نظام هویت دیجیتال کشور است و علاوه بر تسهیل احراز هویت رسمی از بدو تولد، نقش مهمی در صیانت از دادههای هویتی و دسترسی آسانتر به خدمات غیرحضوری ایفا میکند.
